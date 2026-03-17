紐約市遊民服務人均支出逾8萬 無家可歸者6年增26%

州主計長辦公室最新報告顯示，紐約市去年在遊民服務上的人均支出約為8萬1000元，總支出更是高達3億6800萬元。(本報檔案照)

州主計長辦公室日前發布報告顯示，紐約市 去年在遊民服務上的人均支出約為8萬1000元，與2024年美國人口普查 顯示的紐約市家庭收入中位數8萬1228元大致相當；總支出更是高達3億6800萬元。

報告指出，市遊民服務局(Department of Homeless Services，DHS)旗下「街頭遊民解決方案」(Street Homeless Solutions)部門的支出，在過去六年間增加逾三倍，從2019年的1億200萬元增至目前數據；當年平均每名「未入庇護所的遊民」支出約為2萬8000元。

疫情前後相比，市府對每名街頭遊民的支出幾乎增加三倍。同一期間，紐約市街頭遊民人數增加26%；2019財年約為3588人，至2025財年增至4505人。目前每名遊民的支出，也高於市教育局對每名公校學生約4萬2000元的支出。報告預估，相關支出將持續上升，至2026財年可能達到約4億5600萬元。

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)指出，新冠疫情及移民潮均推高街頭遊民人數，但支出增幅高於人口增長的原因仍不明。報告分析，支出增加可能與近年市府擴大設置「低門檻床位」及「臨時服務中心」(drop-in centers)有關。這類設施提供短期庇護及資源，讓街頭遊民可自由進出，並提供淋浴、餐食及簡易睡眠空間。

紐約市遊民總數目前約為14萬人，自2019年以來增加近78%。市府目前能為約97%的遊民提供某種形式的庇護，主計長辦公室形容這是一項「顯著成果」。

這波支出增加在現任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任之前已發生，但曼達尼上任後，新政府開始大規模投入相關經費。上周，市府與多家酒店簽訂為期三年、總額18億6000萬元的合約，用作遊民住房，模式類似前市長亞當斯(Eric Adams)時期為安置移民所採措施。

此外，曼達尼原先承諾取消清理遊民營地的行動，並允許民眾選擇留在街頭，但在至少15名遊民於嚴寒中在戶外死亡後，於2月改變立場，恢復相關措施。他表示，新的清理行動將由遊民服務局人員主導，並帶來更佳成效。