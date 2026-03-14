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盧秀燕訪紐約中華公所 與僑界交流談僑胞重要性

紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕感謝僑界長期支持台灣

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約州前眾議員顧雅明(右)向盧秀燕握手致意。（記者許振輝／攝影）
紐約州前眾議員顧雅明(右)向盧秀燕握手致意。（記者許振輝／攝影）

台中市長盧秀燕訪紐約，紐約僑團14日於法拉盛舉行歡迎晚宴，由國民黨紐約長島分部常委孫運悌主持，駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如及多位僑界人士出席。

盧秀燕抵達會場時受到僑胞熱情迎接，不少人上前握手、合影留念，從入口走到主會場短短距離，花了近10分鐘才順利入場，場面熱鬧。

孫運悌致詞表示，盧秀燕此行率團訪美、行程橫跨多州，在繁忙之中仍關心海外僑胞，令人感佩。他指出，不少僑胞從新澤西、華府甚至洛杉磯專程前來參與，展現對台灣的支持與凝聚力，並強調「只要是為台灣好、為中華民國好的事情，僑界都會全力以赴」。

李志強致詞時表示，紐約是美國僑胞人數第二多的城市，僑界一向在關鍵時刻願意出錢出力，對台灣支持不遺餘力。他形容紐約僑胞充滿活力，並幽默提到，不少高齡僑胞仍積極參與樂儀隊與運動活動，展現社群凝聚力。

李志強指出，盧秀燕率團訪問紐約，有助於深化地方與地方之間的交流，也讓僑界與台灣地方政府有更多直接互動機會，期盼未來持續加強合作。

盧秀燕致詞時表示，她感謝僑界長期對台灣的支持，並指出「沒有海外僑胞，就沒有今天的中華民國」，希望未來持續攜手促進台美關係發展。

她也以珍珠奶茶與半導體產業為例，介紹台中在國際上的能見度與產業實力，強調台灣在全球供應鏈與文化輸出上的重要角色，並邀請僑胞多回台中走訪交流。

前紐約州眾議員顧雅明(Peter Koo)、楊愛倫(Ellen Yang)也現身會場，與多位僑界人士互動，關注台美民間連結與社區參與。

晚宴過程中，盧秀燕也與僑胞進行簡單互動，包括即席問答等環節，現場氣氛輕鬆熱絡。

主辦單位表示，此次晚宴不僅是歡迎盧秀燕訪美，也提供僑界與台灣地方政府交流的平台，讓各界能就台美關係、僑務發展與地方合作交換意見。

台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）
台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）

台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）
台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）

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