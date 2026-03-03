曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
2024年10月，一名82歲婦人在該站月台遭男子從背後推落軌道，造成頭部與脊椎嚴重受傷。涉案男子近日已在皇后區法院認罪，預計將被判處至少15年刑期。圖為緬街7號線地鐵站。(記者戴慈慧╱攝影)
2024年10月，一名82歲婦人在該站月台遭男子從背後推落軌道，造成頭部與脊椎嚴重受傷。涉案男子近日已在皇后區法院認罪，預計將被判處至少15年刑期。圖為緬街7號線地鐵站。(記者戴慈慧╱攝影)

一起發生於2024年的嚴重地鐵攻擊案於本週在皇后區刑事法院有了重大進展，涉案男子承認試圖謀殺一名82歲的高齡婦人，法官裁定判至少15年。

37歲的哈里斯(Brandon Harris)來自皇后區法拉盛，2日在皇后區刑事法庭(Queens Supreme Court)正式認罪。他在法庭上親口承認，自己在2024年10月曾將一名毫無關係的82歲婦人推向地鐵軌道。

案件發生在2024年10月2日中午，當時該名婦人剛從皇后區法拉盛的緬街7號線月台下車，哈里斯從背後突然將她推向停靠站台的車廂之間，她跌落至軌道間並撞擊列車一側，造成後腦嚴重受創及椎骨骨折等多處重傷。警方趕到時發現婦人仍躺在軌道上，經由救護人員送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救後逐漸穩定並存活。

哈里斯被捕是在2024年10月7日，距離案發五天後。他居住在案發車站對面的街區，但據警方及檢方調查，嫌犯與受害人完全不認識，且目前仍無明確動機可解釋這起突如其來的攻擊。

在2日的認罪聽證中，哈里斯放棄了上訴權利。法官依據認罪協議，裁定他待判決前仍需繼續關押於雷克島(Rikers Island)監獄，並可能於25日進行最終量刑。

檢察官最初建議判處18年有期徒刑，但法官考量後給予略低的15年刑期。哈里斯過去也曾有多起前科，包括輕罪攻擊、侵入罪與公共猥褻等紀錄，並曾因搶劫罪服刑兩年。

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)在案情聲明中指出，此案凸顯大眾對大都會交通安全的重視。她強調，公眾交通系統的安全不容妥協，檢方會積極對危害通勤者的行為追責。

法拉盛 皇后區

