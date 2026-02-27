我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輕罪前科被ICE拘留 他持綠卡稱待遇比殺人犯還糟

柯林頓為艾普斯坦案作證：我沒有做錯任何事

紐約華埠附近地井爆炸3傷 2幼童送醫情況穩定

記者范航瑜╱紐約即時報導
據警方指出，事發時間接近下午4時，地點位於沃倫街(Warren St.)與教堂街(Church St.)交界附近。(取自谷歌街景)
據警方指出，事發時間接近下午4時，地點位於沃倫街(Warren St.)與教堂街(Church St.)交界附近。(取自谷歌街景)

曼哈頓下城翠貝卡(Tribeca)26日下午發生地井蓋爆炸，造成一名婦人與兩名幼童受傷。三人已被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，目前情況穩定。

據警方指出，事發時間接近下午4時，地點位於沃倫街(Warren St.)與教堂街(Church St.)交界附近。一名四歲男童、兩歲女童與一名57歲婦人均遭受不同程度燒傷，受傷部位主要在臉部與上半身。

市消防局表示，事發同一時段，周邊地區共發生了三起地井蓋爆開事件。聯合愛迪生電力公司(Con Edison)表示，此次事件未造成用戶停電，維修人員已完成修復工作。市府與愛迪生公司尚未立即說明此次地井爆炸的具體原因。

曼哈頓下城與中城地下鋪設大型蒸氣管網，由電力公司集中產生高壓蒸氣，透過管線輸送到大樓，用於供暖、熱水、部分空調與醫院設備消毒。當管線滲漏、井蓋鬆動，或地下蒸氣壓力釋放時，就會從地井冒出白煙，本身只是水蒸氣，但實際情況會混入其他物質，包含一氧化碳、氣溶膠等，但多屬正常排放，毒性很低。如果蒸氣伴隨刺鼻氣味、黑煙、火花或巨響，就代表可能涉及電纜燃燒或氣體聚積，屬危險情況。

專家指出，地井爆炸在冬季較為常見，融雪與具腐蝕性的道路鹽混合後，可能損壞老舊電纜與電力基礎設施，部分情況下會引發燃燒。爆炸可能導致人員受傷、火災、財物損失，並釋放一氧化碳等有毒氣體。最嚴重的一次屬1989年的格拉梅西公園(Gramercy Park)附近蒸氣管爆炸事件，當時噴出含石棉的泥漿與蒸氣造成三人死亡、24人受傷，汙染物被拋到高空，並散落多個街區。 

世報陪您半世紀

曼哈頓 梅西 復工

上一則

紐約州法束縛紐約市增加富人稅 22市議員聯名籲州議會立法放權

下一則

台中市長盧秀燕3月中訪紐約 與僑界餐敘、拜會中華公所
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪
褐石屋、黃色計程車… 紐約蘭花展打造城市角落

褐石屋、黃色計程車… 紐約蘭花展打造城市角落
不只吃吃喝喝 芝華商會將打造華埠為旅遊文化地標

不只吃吃喝喝 芝華商會將打造華埠為旅遊文化地標
紐約生存指南／清雪別忘屋頂 積冰成壩毀房又危險

紐約生存指南／清雪別忘屋頂 積冰成壩毀房又危險

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫