紐約華埠附近地井爆炸3傷 2幼童送醫情況穩定

據警方指出，事發時間接近下午4時，地點位於沃倫街(Warren St.)與教堂街(Church St.)交界附近。(取自谷歌街景)

曼哈頓 下城翠貝卡(Tribeca)26日下午發生地井蓋爆炸，造成一名婦人與兩名幼童受傷。三人已被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，目前情況穩定。

據警方指出，事發時間接近下午4時，地點位於沃倫街(Warren St.)與教堂街(Church St.)交界附近。一名四歲男童、兩歲女童與一名57歲婦人均遭受不同程度燒傷，受傷部位主要在臉部與上半身。

市消防局表示，事發同一時段，周邊地區共發生了三起地井蓋爆開事件。聯合愛迪生電力公司(Con Edison)表示，此次事件未造成用戶停電，維修人員已完成修復工 作。市府與愛迪生公司尚未立即說明此次地井爆炸的具體原因。

曼哈頓下城與中城地下鋪設大型蒸氣管網，由電力公司集中產生高壓蒸氣，透過管線輸送到大樓，用於供暖、熱水、部分空調與醫院設備消毒。當管線滲漏、井蓋鬆動，或地下蒸氣壓力釋放時，就會從地井冒出白煙，本身只是水蒸氣，但實際情況會混入其他物質，包含一氧化碳、氣溶膠等，但多屬正常排放，毒性很低。如果蒸氣伴隨刺鼻氣味、黑煙、火花或巨響，就代表可能涉及電纜燃燒或氣體聚積，屬危險情況。

專家指出，地井爆炸在冬季較為常見，融雪與具腐蝕性的道路鹽混合後，可能損壞老舊電纜與電力基礎設施，部分情況下會引發燃燒。爆炸可能導致人員受傷、火災、財物損失，並釋放一氧化碳等有毒氣體。最嚴重的一次屬1989年的格拉梅西 公園(Gramercy Park)附近蒸氣管爆炸事件，當時噴出含石棉的泥漿與蒸氣造成三人死亡、24人受傷，汙染物被拋到高空，並散落多個街區。