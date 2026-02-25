我的頻道

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

美國運通將設新總部 曼哈頓世貿建築群最後一塊拼圖補足

法拉盛商家2月28日前未簽垃圾合約 將被收最高費率

記者高雲兒╱紐約即時報導
議員黃敏儀呼籲皇后區東北部商家在28日(周六)截止日前，與獲准營運的私人垃圾收集公司簽署新的書面服務合約，否則將由市府自動分派收集公司，並按最高允許費率收費。(記者高雲兒╱攝影)
議員黃敏儀呼籲皇后區東北部商家在28日(周六)截止日前，與獲准營運的私人垃圾收集公司簽署新的書面服務合約，否則將由市府自動分派收集公司，並按最高允許費率收費。(記者高雲兒╱攝影)

市議會副領袖、市議員黃敏儀呼籲皇后區東北部商家在28日(周六)截止日前，與獲准營運的私人垃圾收集公司簽署新的書面服務合約，否則將由市府自動分派收集公司，並按最高允許費率收費。

紐約市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)正推行商業垃圾分區(Commercial Waste Zone, CWZ)制度，皇后區東北區為其中一個分區。根據新規定，所有使用私人垃圾收集服務的商家，必須與所在分區內獲授權的收集公司簽約。

目前在皇后區東北區獲准提供服務的三家公司為：Crown Waste Corporation、MRT BWR Corporation，以及Royal Waste Services, Inc.。若商家未在本月28日前完成簽約，市府將直接為其分派垃圾收集公司，並收取最高標準費用。

黃敏儀表示，商業垃圾分區制度是為了解決過去私人垃圾收集行業長期存在的混亂與效率低落問題。過去多家公司卡車在同一社區重複行駛，不僅造成交通壅塞，也增加污染與噪音。

她指出，透過畫分固定服務區域並整合路線，可減少街道上的垃圾車數量，降低柴油排放，同時提升街道安全與回收效率，讓垃圾收集制度更透明、更有規範。

這項改革源於2019年市議會通過的第199號地方法律(Local Law 199)，目標是將商業垃圾車流量減少超過50%，降低污染，並改善整體服務品質。

黃敏儀提醒，尚未選定垃圾收集公司的商家應儘速處理，以免被自動分派並支付較高費率。需要協助或查詢詳情的商家，可電郵紐約市清潔局 [email protected]

