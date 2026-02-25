紐約州高等法院上訴庭支持重畫國會第11選區，預計將影響國會議員瑪麗奧的連任機會。(瑪麗奧官方臉書)

紐約州 高等法院上訴庭的五名法官日前一致裁決，支持重畫國會第11選區，州獨立選區重畫委員會(IRC)必須開始為第11選區重新劃區。

此前該選區國會眾議員，也是紐約市唯一一位共和黨 籍國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)已請求聯邦最高法院介入裁決，以免對的連任競選造成不利影響。她的律師辯稱，瑪麗奧今年的競選周期原定於24日開始，等待州上訴法院的裁決可能會推遲原定的選舉活動。

州高等法院法官珀爾曼(Jeffrey Pearlman1)月在一項裁決中支持重畫國會第11選區，認為目前選區的劃分違反了紐約州法律中禁止損害少數族裔投票權的條款，他責成IRC重劃選區。共和黨迅速贏得了一項暫緩令，阻止了選區重新劃分程序的啟動。但在2月19日發布的簡短裁決中，上訴庭的五名法官一致駁回了共和黨的上訴請求，並終止了暫緩令。這意味著IRC現在必須開始工作。

這項裁決很可能在紐約州司法系統中徹底解決國會第11選區重畫的問題。因為是五名法官一致同意，此案不太可能在州司法系統得到再次上訴的機會。共和黨律師法索(John Faso)說，「當有兩名法官持不同意見時，你有權向上訴法院提起上訴，但他們的裁決是一致的」。

紐約州國會第11選區包括史泰登島和南布碌崙 (布魯克林)部分地區，該選區目前由共和黨人瑪麗奧代表。據報導，IRC很有可能用曼哈頓南部的部分地區置換目前第11選區南布碌崙的部分地區。這對瑪麗奧將很不利，有可能削弱她連任的機會。她把阻止重畫選區的希望幾乎肯定寄託在最高法院身上。

近幾個月來，最高法院維持了多份新的國會選區劃分圖。不過，這些案件多涉及政治性選區劃分，與那些因為選區人口結構出現變化而需要重畫選區的案件相比，最高法院歷來不太願意幹預此類選區劃分。