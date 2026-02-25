紐約布碌崙菸店查獲220磅大麻 價值140萬元

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約州大麻管理辦公室查封布碌崙一家非法大麻店。(OCM提供)
紐約州大麻管理辦公室查封布碌崙一家非法大麻店。(OCM提供)

紐約州大麻管理辦公室(New York State Office of Cannabis Management簡稱OCM)宣布，該辦公室執法人員最近查封了布碌崙(布魯克林)的一家非法大麻店，在執法行動中共查獲220磅大麻，總價值超過140萬元。

OCM執法人員1月30日在布碌崙羅傑斯大道(Rogers Avenue)645號執行了法院簽發的查封令。據報導，這家非法大麻商店隔壁就是一家托兒中心。據托兒中心負責人說，這家菸店周圍有濃烈的大麻味，簡直讓人「無法呼吸」。他還說這家店的顧客一直不斷，深夜都有人進出。執法人員經過調查，證實了該店確實存在非法活動。OCM執法人員在現場查獲了超過220磅真空包裝的大麻花，以及食用大麻製品、濃縮大麻和預卷大麻，總價值超過140萬元。這個非法大麻店已被發出違規通知並被查封。

「非法大麻商店，尤其是那些在兒童聚集地開設和經營的大麻店，是絕對不能容忍的」，州長霍楚(Kathy Hochul)說，「紐約州制定了相關法規來保護紐約市民的健康和安全，我們將繼續採取果斷行動，取締那些危害社區安全、破壞紐約合法產業和數百家守法小企業的非法經營活動」。

OCM表示，這次布碌崙的執法行動是該辦公室更廣泛的執法行動的一部分。2月10日，OCM執法人員上州萊茵貝克(Rhinebeck)查封了一個非法種植、加工和銷售大麻的窩點。執法人員查獲了105磅大麻花、73磅非法食用大麻製品和5磅濃縮大麻製品，價值超過90萬元。該地點也被下令查封。

紐約州合法的大麻店有嚴格的營運規定，包括強制要求所有進入商店的人員進行年齡驗證，以及限制在商店櫥窗中展示產品，以防止未成年人看到。

「這些執法行動傳遞了一個明確的訊息，紐約州任何地方的非法大麻經營活動都將受到調查和處理」，OCM執法與調查主管豪格尼(Daniel Haughney)說，「無論是在紐約這樣的大都市，還是在萊茵貝克這樣的鄉村社區，我們的調查人員每天都在努力取締非法經營者。此類行動有助於恢復公眾對我們監管市場的信心，並保障社區安全，而這正是我們的首要任務」。

OCM共查獲了價值超過200萬元的非法大麻產品。僅2026年，OCM就關閉了22家非法大麻店，使紐約州查封的非法商店總數達到557家。

紐約州大麻管理辦公室在執法行動中查獲220磅大麻，總價值超過140萬元。(OCM...
紐約州大麻管理辦公室在執法行動中查獲220磅大麻,總價值超過140萬元。(OCM提供)

曾涉國會暴亂事件 紐約皇后區共和黨人宣布角逐州眾議員
