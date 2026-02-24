紐約皇后區副校長涉安排跨州性交易遭起訴

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
Bond Ng現任職於皇后區可樂娜(Corona)社區的P.S.16小學，擔任副校長。由於案件仍在司法程序中，相關消息人士未獲授權公開發言。(圖取自GoogleMap)
皇后區一名公立學校副校長涉嫌替一名居住洛杉磯的成人影片女演員安排來紐約，與粉絲進行有償性交易，並負責收款與協調行程，日前遭聯邦檢方逮捕起訴。

根據提交於紐約東區聯邦法院的刑事起訴書，47歲的Bond Ng被控涉及跨州性交易相關罪名。檢方指出，他自2021年起，協助一名在網路發布成人影片的女子安排與客戶見面，並自稱是她的「經紀人」。

檢方表示，Ng平時會假扮該女子與潛在客戶聯繫，透過簡訊或電子通訊協商價格與服務內容。起訴書引用的對話紀錄顯示，他曾向一名客戶表示，會面費用為每小時2000元，如涉及特定性行為或拍攝內容，需另外加價。

探員在扣押其手機後，發現多筆與客戶往來的訊息紀錄，內容涉及收費、時間安排及性行為細節。

檢方也指出，2025年12月，Ng安排該女子從洛杉磯飛往紐約，與多名客戶見面。女子起初因天氣寒冷不願前來，但Ng告知她，其中一名客戶已預付1萬元，預定會面時間超過七小時。

12月25日，Ng將已安排好的行程明細傳給女子，列出客戶、會面時間及應收費用，總金額超過2萬元。女子於12月28日抵達紐約，部分會面安排在旅館，亦有行程在Ng位於長島市的住處進行。她於12月30日返回洛杉磯。根據起訴書內容，她離境前曾傳訊感謝Ng讓她使用公寓。

檢方強調，目前沒有證據顯示該女子為未成年人，也未發現她是在遭到威脅或脅迫的情況下從事相關活動。本案重點在於被告涉嫌安排並促成跨州性交易，以及相關金流往來。

教育局表示，已知悉此事，涉案人員目前已被停職，相關程序仍在進行中。

案件仍在司法程序階段，被告依法推定無罪。

洛杉磯 長島市 教育局

