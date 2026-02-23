紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

紐約市23日暴雪肆虐，一名行人走過曼哈頓大橋的車輛入口；車輛通行禁令於23日中午解除。（歐新社）

隨著史詩級暴風雪持續肆虐紐約，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)於23日午間宣布解除全市交通禁令，恢復非必要車輛上路。儘管限制放寬，市府仍提醒駕駛人謹慎出行，街道狀況依舊險峻。

23日，曼達尼透過社群媒體表示，全市交通禁令雖已解除，但提醒民眾路面依然濕滑結冰；「若民眾選擇開車，請務必保持警戒、減速慢行，並留意路面其他車輛與行人」。

這項交通禁令是根據22日晚間曼達尼發布的「局部緊急狀態」行政命令所實施。至23日中午12時，全市街道、高速公路、橋樑及隧道均對非必要車輛關閉，包括商用貨車、電動單車、滑板車及機車，以確保救援人員與必要人員通行。豁免對象則涵蓋政府救援車、大眾運輸、公用事業維修車，以及運送食品、燃料與醫療物資的車輛。

根據行政命令，凡違反交通限制者，可被控以「B級輕罪」(Class B misdemeanor)。由於暴雪來勢凶猛，多處觀測站紀錄過夜積雪已逾15吋，曼達尼再次呼籲市民盡可能留在室內，以確保安全。

市衛生局(DSNY)在雪暴中投入巨大戰力。截至23日凌晨5時30分，超過5000輛清雪車已完成全市99%街道的初步剷雪作業；約2600名衛生局員工採12小時輪班制清理街道與公路。

曼達尼特別強調，除了降雪，時速40至60哩的強烈陣風是導致路況極度危險的主因。受此影響，知名外送平台DoorDash已宣布暫停紐約市服務至23日下午2時。

在大眾運輸方面，大都會 運輸署(MTA)表示地鐵 與公車目前均出現嚴重延誤；部分路線，如C線地鐵及史泰登島鐵路，於23日上午一度宣告停駛。民眾出行前應先至mta.info查詢最新動態。