美財長：與貿易夥伴聯繫 各國盼維持既有關稅協議

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

記者許君達╱紐約即時報導
紐新康三州地區迎來罕見暴風雪，預計降雪量會超過1月的上一輪強降雪。紐約市長宣布全市從22日晚9時起「禁足」，非必要車輛將不被允許駛上市內道路。圖為今年1月的強降雪天氣。(記者許君達╱攝影)
紐新康三州地區迎來罕見暴風雪，預計降雪量會超過1月的上一輪強降雪。紐約市長宣布全市從22日晚9時起「禁足」，非必要車輛將不被允許駛上市內道路。圖為今年1月的強降雪天氣。(記者許君達╱攝影)

新一輪暴風雪天氣系統於22日中午時分抵達包括紐約、新澤西和康州在內的三州都會區。根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市在內的三州沿海地區將迎來17至24吋的降雪總量，海岸地帶最高陣風風力可達每小時60哩。預計本輪暴風雪天氣將一直持續至23日晚6時左右。截至發稿時，紐、新、康三州均已發布緊急狀態令，敦促居民非必要不出門。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)22日宣布紐約市進入緊急狀態：為保證市民安全和應急工作，在22日晚9時至23日中午12時之間，全市街道、橋梁和隧道將限制私家車輛非必要出行。需要緊急就醫、採購食物和燃料、維修的市民，以及公共交通和消防、急救、警車等公務車輛在此期間被允許開車上路。

曼達尼強調，這場暴風雪系統發展極為迅速，在短短兩天內，官方預報的總降雪量就從3至4吋飆升到了超過20吋，因此政府的應急預案級別只能隨之不斷調升。

根據大都會運輸署(MTA)的計畫，暴風雪期間，紐約市內的公車和地鐵將保持低限度運行，乘客須做好等待更長時間的準備。

長島鐵路(LIRR)則將從22日晚7時起逐漸縮減運營班次，23日凌晨1時起全線停運，直到另行通知後方可重啟；北線鐵路(MEtro North)未宣布停運，但23日(周一)將按照每條線路每小時一班的臨時時刻表發車。「輔助出行服務」(Access-A-Ride)則將配合「禁足令」，從22日晚9時起停止服務。

除紐約外，新州和康州均宣布了全州緊急狀態。其中康州從22日下午5時起禁止所有商用車輛駛入封閉式高速路，直到另行通知方可解禁。新州的緊急狀態令未包含「禁足」內容，但擁有全美最大公共交通系統的新州運輸局(NJ Transit)則將從22日下午6時起，停運旗下所有通勤鐵路、公車、輕軌和輔助出行服務(Access Link)。

紐約市 暴風雪 新州

