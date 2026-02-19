交通換住房？NYU報告：發展地鐵可降低紐約房屋壓力

紐約大學馬龍城市管理學院發布的一則報告認為，MTA應該投資於擴展地鐵服務，以帶動房地產商在紐約市興建新住宅。(本報檔案照)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間曾提出免費公車計畫，對此大都會運輸署(MTA )曾預估每年需花費至少10億元經費；19日紐約大學馬龍城市管理學院(NYU Marron Institute of Urban Management)發布的一則報告認為，若MTA能夠取得這筆資金，用來在未來十幾年裡投資於擴展地鐵服務，或將帶動房地產商興建超過16萬個新的住宅單位。

這份名為「A Better Billion」的報告，建議MTA用這筆錢來興建41哩的地鐵路線，為現有的路線做延伸，進而帶動新的開發建案。

「我們不認為人們離開紐約市是因為公車票價」，馬龍城市管理學院臨床助理教授戈德溫(Eric Goldwyn)指出，負擔不起房租才是人們離開的主因；「用更長的通勤時間換取更低的租金是現實」，戈德溫說，自1940年以來，紐約市再也沒有興建一條新的獨立地鐵線，但隨著人口結構的改變，譬如皇后區自1940年起已新增100萬人，投資於地鐵服務是一個「非常有說服力的想法」。

這項報告共提出12個項目，計畫在40年內新增64座地鐵站 ，其中包括一項耗資60億元的5號線擴張服務，從布碌崙(布魯克林)Utica大道向南延伸至國王郡廣場(Kings Plaza)，預估可新增超過1萬7000個住宅單位。

其他提案包括，將6號線延伸至布朗士 Co-op City以北、E線向南延伸至皇后區Belt Parkway附近的Springfield Boulevard，預估耗資17億元，可帶來超過1萬8000個公寓單位；布朗士Fordham Road沿線若新建一條輕軌線，預估成本約60億元，便可帶動近3萬6000個住宅單位的興建。

「理論上，每增加一個住宅單位，在全市範圍內都能降低整體的房價壓力」，戈德溫說。

根據美國運輸統計局(Bureau of Transportation Statistics)的數據，擁有汽車的人平均比通勤客每年高出約1萬元的生活成本，而這項舉措還能讓目前依賴開車的居民更容易搭乘地鐵，進而減少生活成本。