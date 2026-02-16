佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
佛光山紐約道場代表於記者會上合影，展示2026馬年新春系列活動海報，宣布多項文化與祈福活動即將登場。(記者戴慈慧／攝影)
佛光山紐約道場代表於記者會上合影，展示2026馬年新春系列活動海報，宣布多項文化與祈福活動即將登場。(記者戴慈慧／攝影)

為迎接2026丙午馬年新春，佛光山紐約道場日前舉行記者會，公布一系列結合佛教信仰、文化藝術與親子體驗的新春活動，邀請社區民眾闔家回寺祈福。

新春活動於16日除夕夜當晚在道場舉行「辭歲延生普佛、新春禮千佛暨平安燈上燈法會」，帶領信眾迎新送舊。22日(周日)推出文化表演與蔬食美食廣場，融合藝文演出與素食推廣；28日(周六)至3月1日舉行莊嚴的供佛齋天法會。3月8日(周日)下午2時並舉辦「紀念星雲大師說故事音樂會」，透過音樂與故事追思星雲大師精神，現場發放祈福紅包。

2026年新春主題為「和諧共生，馬到成功」，寓意人與人之間互助共好、與環境和諧並進。農曆正月初一至初六，道場規畫十個主題展區，橫跨五個樓層，結合藝術展示、文化互動與休閒體驗，讓民眾在參訪過程中感受年節氣氛與人間佛教理念。

一樓以馬年主題裝置為迎賓焦點，設計強調穩健前行的象徵意涵；二樓大殿展出賀歲墨寶與祈福設施，並設新年敲鐘與點燈區，吸引信眾祈願新年平安順遂。三樓文化廣場規畫多項互動攤位，包括剪紙、鼓藝與生肖文化體驗，讓大小朋友都能參與其中；四樓親子區結合藝術創作與環保教育，並設品茶休憩空間；五觀堂於年初六開設素食美食廣場，由義工準備多道特色佳餚，推廣健康飲食與永續理念。

主辦單位表示，馬象徵力量、速度與希望，期盼新的一年人人穩健前行。道場歡迎民眾新春期間回寺點燈祈福、體驗文化活動。活動詳情可電洽(718)939-8318或上網www.fgsny.org查詢。

四樓親子區展出馬年主題創作，結合童趣藝術與生肖文化，提供親子共同參與的新春體驗空...
四樓親子區展出馬年主題創作，結合童趣藝術與生肖文化，提供親子共同參與的新春體驗空間。(記者戴慈慧／攝影)
設計師介紹佛光山紐約道場二樓新春展區設計理念，以「和諧共生、馬到成功」為主題，融...
設計師介紹佛光山紐約道場二樓新春展區設計理念，以「和諧共生、馬到成功」為主題，融合傳統年節元素與現代藝術裝置。(記者戴慈慧／攝影)
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹新春互動手作攤位內容，鼓勵民眾透過DIY體驗傳統...
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹新春互動手作攤位內容，鼓勵民眾透過DIY體驗傳統工藝與節慶文化。(記者戴慈慧／攝影)

