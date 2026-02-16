華康會攜民意代表 21日史島辦農曆新年慶典

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約即時報導
華人健康協會將攜手民意代表，於21日史泰登島New Dorp高中舉辦「2026金馬賀歲迎新年」慶祝活動。(華康會提供)
華人健康協會將攜手民意代表，於21日史泰登島New Dorp高中舉辦「2026金馬賀歲迎新年」慶祝活動。(華康會提供)

農曆新年即將到來，華人健康協會將攜手第50選區市議員卡爾(David Carr)、第64選區州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)等民意代表，於21日(周六)在史泰登島New Dorp高中舉辦「2026金馬賀歲迎新年」慶祝活動，這也是華康會連續第五年在島上舉辦農曆新年慶典。

當天活動內容豐富，除文藝表演外，還有財神互動、包餃子體驗、猜燈謎和幸運抽獎等，一等獎為55吋電視機，現場還有義工幫助民眾做選民登記、醫療保險、白卡紅藍卡、糧食券、長期護理計畫等福利申請；華康會會長陳麗娜表示，歡迎社區居民攜帶家人、朋友踴躍參與，屆時主辦方也備有千份新春禮品，和民眾一同迎接充滿希望與活力的馬年。

譚杜喜辦公室代表表示，每年新年慶典都能看到不同文化背景的居民齊聚一堂，充分展示史泰登島社區的族裔多元與團結，並感謝亞裔社區和眾多小商家的積極參與和支持；卡爾辦公室代表則說，感謝華康會的付出，給當地社區帶來別開生面的精彩活動，十分期待。

本次活動也獲得眾多機構的支持，包括Anthem保險公司、必達白安律師事務所、班森賀康復與醫療中心、百康仁德、Apple Bank、ABI家庭護理公司、第一保健、動力家電工程公司、糧食券部門、紐約市老人局、紐約市青年和社區發展、以及紐約市消費者與勞工保護局；若有組織有興趣贊助美食或設攤，歡迎致電給主辦方至(646)580-6612。

紐約市 醫療保險 眾議員

劉醇逸宣布2月19日貝賽免費肺癌流動篩檢 開放預約

佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福
