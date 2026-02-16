我的頻道

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

劉醇逸宣布2月19日貝賽免費肺癌流動篩檢 開放預約

記者高雲兒╱紐約即時報導
紐約州參議員劉醇逸日前宣布，本月19日將有流動肺部健康篩檢車進駐皇后區貝賽，為現任或曾吸菸人士提供免費肺癌篩檢服務。(劉醇逸辦公室提供)
紐約州參議員劉醇逸日前宣布，本月19日將有流動肺部健康篩檢車進駐皇后區貝賽，為現任或曾吸菸人士提供免費肺癌篩檢服務，盼透過社區外展方式，提高早期檢測與預防意識。

劉醇逸表示，肺癌仍是全球死亡率最高的癌症之一，吸菸則是主要風險因素之一。透過低劑量電腦斷層掃描，可以在尚未出現明顯症狀前偵測肺部異常，大幅提升治療成功率與存活機會。「把免費篩檢直接帶到社區，就是要讓現任或曾吸菸者更方便地掌握自身健康。早期發現能挽救生命，這輛流動篩檢車將協助推動預防與及早介入，確保居民獲得可能改變生命的醫療服務。」

此次流動肺部健康篩檢車提供快速、無痛的低劑量電腦斷層掃描，不僅可檢測肺癌早期跡象，也可發現胸腔及心臟周邊血栓等潛在問題。符合條件者包括50至80歲的現任吸菸者，或在過去15年內戒菸者；使用聯邦醫療保險(Medicare) 聯邦醫療保險者年齡須為50至77歲。篩檢費用通常由保險全額給付，未具保險資格者亦可能透過醫療機構獲得其他協助。

活動由威爾康乃爾醫學院、威爾康乃爾影像中心、哥倫比亞大學艾文癌症中心、社區委員會第11區及西北貝賽公民協會共同支持舉辦。

篩檢活動將於19日(周四)上午10時至下午3時，在貝賽韓裔社區服務中心舉行，地址為203-05 32nd Avenue, Bayside, NY 11361。參與肺癌篩檢須事先登記並提供保險資料。

有意參加者須提前預約，可致電 646-962-5864，或登入Getcheckedny.org報名，也可掃描活動傳單上的二維碼登記。更多資訊可洽劉醇逸辦公室，電話(718)765-6675，或電郵[email protected]

