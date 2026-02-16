我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐凱秀被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

邊防官員窩藏非法移民遭起訴 最高10年徒刑

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，房租不斷上漲讓87歲老人費柏爾(Alan Ferber)難以負擔，找到69歲室友亞菲特(Daniel Yafet)分擔每月2000元租金、位於紐約市的500平方呎公寓，房間位於四樓，沒有電梯，亞菲特睡在閣樓。費柏爾說，房租簡直「貴到瘋狂」。

根據哈佛住屋研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)研究統計，2024年全國有100多萬名65歲以上民眾跟沒有血緣關係的室友同住，人數比2019年增加16%。

費柏爾透過非營利銀髮族服務機構「紐約長者基金會」(New York Foundation for Senior Citizen)找到室友。身為單車車手的亞菲特被問到是否有退休打算時答道：「如果退休就不會還住在紐約。」

「紐約長者基金會」1981年創立時，大多數前來求助的民眾是想要尋找另一半，但現在上門求助者則是基於「負擔能力」(affordability)問題。

亞菲特表示，曾經獨自租屋一段時間，後來覺得還是需要找室友分攤房租才行。基金會的合租服務規定，其中一方必須年滿60歲。

報導指出，基本生活開銷成本一路增加，老年人經濟負擔日漸沉重。

網路貸款金融平台LendingTree最近研究指出，全國規模最大的50個城市裡，單臥公寓房租從2020年到2025年平均上漲41%，紐約市漲幅最大，5年期間單臥公寓房租上漲854元。

非營利機構「國家退休安全研究所」(National Institute on Retirement Security)最近報告指出，美國勞工平均儲蓄不到1000元。

如果沒有室友，能不能靠社安金支付日常生活所有開銷？費柏爾受訪答道：「勉強可以，但真正有幫助的辦法是每周去好市多(Costco)打工三天。」

世報陪您半世紀

退休 紐約市 租金

上一則

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像
紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命
紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗
紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

紐約市出現今年首宗麻疹病例 專家喊「快打疫苗」

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21
法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

2026-02-11 07:23

超人氣

更多 >
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差