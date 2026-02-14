布碌崙日落公園地鐵站隨機攻擊 25歲男推婦落軌遭逮

14日上午，布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵發生暴力攻擊事件。一名男子在站內接連襲擊兩名婦女，其中一人被推落鐵軌，所幸在列車進站前自行爬回月台，未造成重大傷亡。警方已拘捕涉案嫌犯，案件仍在調查中。(取自MTA)

根據紐約市警局(NYPD)消息指出，上午8時45分前後，一名25歲的男嫌在日落公園R線53街站接近一名51歲婦女，並突然揮拳擊中對方臉部。隨後，嫌犯又轉向另一名43歲婦女並將她推落鐵軌。犯案後，男子逃離地鐵站 並步行返回地面的街道。

根據社交安全軟體Citizen上的通報，該名43歲婦女在列車抵達前成功自行爬回月台，所幸未遭列車撞擊。而案發現場的轄區第72分局及市警捷運第34分局警員接報後趕赴現場，警方表示，51歲受害婦女臉部受傷，43歲婦女則是膝蓋及背部感到疼痛。

警方其後在布碌崙20大道5100號一處遊民所內逮捕該名嫌犯逮捕，但目前仍在等待調查結果，尚未指控任何罪行。

根據市警局數據，今年至今地鐵系統內的重大犯罪案件較去年同期上升17%。其中，襲擊案件由65起增至71起，搶劫案件更大幅攀升58%，從38起增至60起。不過，警方數據亦顯示，同期全市整體犯罪率下降8%。