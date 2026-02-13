紐約布碌崙羊頭灣SUV肇逃 71歲行人被撞危殆

我的頻道

記者馬璿／紐約即時報導
12日下午6時，一名71歲的男子在穿越布碌崙(布魯克林)羊頭灣馬路時遭一台SUV車輛撞擊，駕駛在導致該名行人重傷後肇事逃逸，警方仍在追緝其動向。

紐約市警局(NYPD)於13日表示，該名白色SUV的司機正在海洋大道(Ocean Avenue)向北行駛，卻撞傷一名正沿著S大道(Avenue S)向西行欲穿越海洋大道的71歲男子。SUV駕駛在犯行後並未停留而是逕自駕車離開現場，然而該名行人在頭部受到撞擊後被送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital–Brooklyn)後情況危急，目前仍未脫離險境。

從媒體News12獨家取得的目擊者錄製影片中可看見，該名男子站在竄動的車流中，疑似在等待穿越馬路的時機，在遭到左側來車撞擊後倒臥在馬路中央靜止不動，隨後便在急救人員幫助下送往醫院。目擊民眾表示，她的丈夫正在該名男子後也欲過馬路，卻聽到一聲巨大的聲響，轉眼就看見該名男子倒地不起的模樣，「太嚇人了，差一點就可能是我先生了。」

警方仍在尋找該名駕駛的蹤跡，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據NYPD數據，2026年至今，第61分局轄區內涉及行人的交通事故數量較去年同期下降。第61分局涵蓋羊頭灣、格雷夫德森(Gravesend)及曼哈頓海灘(Manhattan Beach)等地區。截至今年2月8日，該分局共發生15起涉及行人的交通事故，低於2025年同期的28起。

然而，雖該分局數據呈現下降，但這並非南布碌崙今年首次出現危及行人生命安全的車禍。本月月初，距離本次車禍車程30分鐘的巴斯大道，便發生一起11歲女童遭校車撞亡的案件，再次引發社區對於交通安全的疑慮。多個當地民代致函市交通局(DOT)要求重新研究致命路段，DOT則是回覆將納入考慮。

