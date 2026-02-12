曼哈頓中城鬧市區便利店爆槍案 一人死
曼哈頓中城航港局汽車站(Port Authority Bus Terminal)附近一間7-Eleven便利店12日上午發生槍擊案，一名男子中彈後不治身亡，警方正在調查兇手身分。
根據市警(NYPD)公布的消息，警方當日上午10時26分接到報案，趕赴位於第八大道589號的案發現場時，發現一名男性頸部受到槍傷、倒地不醒，急救人員趕到後，宣布其死亡。案發後嫌犯已逃離現場，案件目前正在調查中。
據報導，知情人士透露，死者大約40歲，平日經常在案發便利店外為顧客開門以乞討小費。案發前，他被目擊者看到與嫌犯發生爭執，隨後兩人進入店內，然後出現一聲槍響。根據已掌握的線索，嫌犯身穿深綠色外套、黑色褲子，頭戴黑色面罩，作案後沿第八大道向南步行逃離。警方當前正在進行彈道分析並排查附近的監控影像資料。
警方呼籲知情民眾積極提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
