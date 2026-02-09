紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議

西奈山與蒙特菲奧里旗下護士已分別就新勞資合約達成初步協議，罷工行動有望告一段落。(記者許君達／攝影)

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)於9日宣布，在經歷了長達近一個月的罷工 抗爭後，西奈山(Mount Sinai)與蒙特菲奧里(Montefiore)兩家醫療系統旗下護士已分別就新勞資合約達成初步協議，罷工行動有望告一段落。

西奈山醫院護士工會執行委員會於9日凌晨發出電子郵件宣布已經達成初步合約協議。蒙特菲奧里的發言人隨後也證實了協議的達成。

根據本體媒體Gothamist獲得的初步合約副本，這份新合約的效期將持續至2028年。合約內容包括在合約期內加薪超過12%，同時涵蓋安全的人力編制標準、預防職場暴力傷害，並首度在合約中納入針對人工智慧(Artificial Intelligence)技術使用的保障條款。

護理協會主席海根斯(Nancy Hagans)將談判結果稱為勝利；「現在，西奈山與蒙特菲奧里的護士們將昂首闊步回到病床前。我們贏得了一份公平的初步合約」。

與此同時，紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)的護士同日上午表示，雙方仍處於談判階段，其旗下約4200名護士仍須堅守罷工線。

護理協會亦強調，在正式復工之前，護士必須先針對是否批准這些初步協議進行投票 。投票程序預計將持續進行至11日(周三)。

如果協議獲得投票通過，這將結束協會所稱「紐約市 史上規模最大、時間最長」的護士罷工，護士們預計將於 14日(周六)正式重返工作崗位。自1月12日起，近1萬5000名護士走上街頭，在長達數周的嚴寒天氣中持續抗爭。