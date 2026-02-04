曼達尼加速啟用遊民所 曼哈頓華埠不滿

紐約市長曼達尼「加速啟用」華埠旁遊民所，社區不滿質疑資金分配和項目成效。(取自法庭文件)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)3日宣布，已「加快啟用」曼哈頓華埠 旁珍珠街(Pearl St.)的遊民 收容所，為逾百名遊民提供安置地；對此，已長期不滿社區收容所「過度集中」的華埠居民強烈不滿，質疑市府的資金分配和項目成效。

該收容所位於曼哈頓珍珠街320號，曾為酒店，可容納106人。該項目最早於2024年初在前市長亞當斯(Eric Adams)任內提出，但因周邊居民提訴及法官裁定而延宕。設施屬「安全港」(Safe Haven)體系，不設宵禁或嚴格限制，並提供現場服務。

曼達尼表示，鑑於紐約正面對歷史性寒潮，政府已加速該設施的啟用，作為整體應對措施之一。市長辦公室發言人馬特(Matt Rauschenbach)4日表示，此收容所將主要服務年長者以及有醫療併發症的人士。

市府當年將項目交予非營利機構「Breaking Ground」，但因鄰近小學「Peck Slip School」而遭社區團體提告。2025年8月，法官裁定暫緩啟用，要求市府重新評估區域內收容設施分布。

反對團體「PeckSlip Advocates for School Safety」的律師沙利文(Joseph J. Sullivan)4日表示，他和社區成員，均未接獲市府開啟收容所的通知。市府向州高等法院提供的幾份文件均未說明市府計畫何時啟用。

過去曾反對該遊民所的市議員馬泰(Chris Marte)在2日與曼達尼一同視察此設施後，他的辦公室4日表示，「目前我們不會就此事置評」。州眾議員李榮恩(Grace Lee)則表示，「我的辦公室已多次向市府反映，該選址並不合適」，「現階段，我們將把重點放在與市長辦公室及相關部門合作，盡量降低對當地居民的影響，並確保最嚴格的監督與問責機制」。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)均未回覆本報詢問。

華埠民主黨65B區領袖王鏑則批評，當前遊民政策缺乏清晰的問責機制。他質疑，為何部分遊民所僅為租賃運作，如珍珠街320號，而有些卻由政府出資、動用數千萬元為機構購買樓宇，令相關機構獲得明顯的房地產利益。

他表示，如果政策目標只是應對低溫，開設取暖中心即可，但現行收容所是否真正發揮了長期作用，如永久性住房(permanent housing)過渡，公眾卻無從得知。王鏑認為，遊民所本質上只提供短期停留，且無法替代精神醫療服務，但「各機構並沒有建立起清晰、有效的路徑」。

華埠民主黨65D區領袖于金山也批評，曼達尼的「加速」態度競選時就已展現，但並無效用。他認為，遊民所在當前體制下並未切實改善遊民的生存處境，嚴寒中仍有人凍死，反倒體現出現行體系的失靈。