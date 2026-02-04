我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

前妻公開處刑 蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

遣返政策影響浮現 紐約州國際移民銳減6成

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國人口普查局最新公布的數據顯示，受到川普政府加強遣返與移民執法影響，紐約州近一年來的國際移民人數大幅減少，導致全州人口幾乎「原地踏步」。(記者高雲兒╱攝影)
美國人口普查局最新公布的數據顯示，受到川普政府加強遣返與移民執法影響，紐約州近一年來的國際移民人數大幅減少，導致全州人口幾乎「原地踏步」。(記者高雲兒╱攝影)

美國人口普查局最新公布的數據顯示，受到川普政府加強遣返與移民執法影響，紐約州近一年來的國際移民人數大幅減少，導致全州人口幾乎「原地踏步」。數據顯示，截至2025年7月1日，紐約州人口約為2000萬2427人，與2024年同期相比僅增加約1000人，成長幅度相當有限。

人口普查局指出，2024年7月至2025年6月期間，紐約州的國際淨移民人數約為9萬6000人，較前一年同期約29萬1000人，暴跌超過六成。分析認為，這與川普政府上任後加強移民執法、擴大遣返行動有密切關係，使得來美、來紐約的海外移民明顯減少。

這樣的情況並非紐約州獨有，全美同樣出現類似趨勢。同期全國國際淨移民人數從約270萬人降至130萬人，使美國整體人口成長率放緩至僅0.5%，創下自新冠疫情初期以來的最低水準。

人口普查局官員哈特利(Christine Hartley)表示，在出生與死亡人數與前一年差異不大的情況下，移民人數驟減，成為人口成長放慢的最主要原因。康乃爾大學「應用人口學計畫」資深研究員溫克(Jan Vink)指出，這組數據涵蓋拜登政府任期最後半年，以及川普政府上任後的前半年，移民政策方向轉變，已迅速反映在人口流動上。他直言：「因為移民政策改變，進入美國、也進入紐約的人，真的少了很多。」

專家指出，紐約州人口仍能維持微幅成長，主要靠海外移民、州與州之間的人口流動，以及出生與死亡人數之間的平衡支撐。人口普查局也表示，紐約目前仍是全美第四大人口州。

不過，長期來看，紐約的人口外流問題仍未解決。自2020年人口普查以來，紐約州人口已減少約20萬人。過去幾十年，離開紐約的人始終多於遷入者，疫情期間情況尤其嚴重，曾有超過30萬人離開。近兩年外流速度雖有所放緩，但仍持續存在。數據顯示，2024年約有11萬9000人淨流出紐約，2025年則約為13萬8000人。

在州際遷移方面，新澤西州成為紐約人最常搬去的地方，約5萬7000人選擇移居新澤西；其次是佛羅里達州，約5萬1000人；賓夕法尼亞州則約有2萬9000人。同時，也有人從其他州搬回或搬進紐約。約3萬6000名新澤西居民遷入紐約，為最多；其次為加州，約3萬1000人；佛羅里達州則約2萬8,000人。

移民 紐約州 人口普查

上一則

霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」

下一則

華埠地鐵站口角衝突升級動刀 15歲男孩被刺傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過
多州採取行動 禁止地方政府配合聯邦機關逮捕非法移民

多州採取行動 禁止地方政府配合聯邦機關逮捕非法移民
紐約州檢察長辦公室 將監測聯邦移民執法

紐約州檢察長辦公室 將監測聯邦移民執法
川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘