遣返政策影響浮現 紐約州國際移民銳減6成

美國人口普查 局最新公布的數據顯示，受到川普政府加強遣返與移民 執法影響，紐約州 近一年來的國際移民人數大幅減少，導致全州人口幾乎「原地踏步」。數據顯示，截至2025年7月1日，紐約州人口約為2000萬2427人，與2024年同期相比僅增加約1000人，成長幅度相當有限。

人口普查局指出，2024年7月至2025年6月期間，紐約州的國際淨移民人數約為9萬6000人，較前一年同期約29萬1000人，暴跌超過六成。分析認為，這與川普政府上任後加強移民執法、擴大遣返行動有密切關係，使得來美、來紐約的海外移民明顯減少。

這樣的情況並非紐約州獨有，全美同樣出現類似趨勢。同期全國國際淨移民人數從約270萬人降至130萬人，使美國整體人口成長率放緩至僅0.5%，創下自新冠疫情初期以來的最低水準。

人口普查局官員哈特利(Christine Hartley)表示，在出生與死亡人數與前一年差異不大的情況下，移民人數驟減，成為人口成長放慢的最主要原因。康乃爾大學「應用人口學計畫」資深研究員溫克(Jan Vink)指出，這組數據涵蓋拜登政府任期最後半年，以及川普政府上任後的前半年，移民政策方向轉變，已迅速反映在人口流動上。他直言：「因為移民政策改變，進入美國、也進入紐約的人，真的少了很多。」

專家指出，紐約州人口仍能維持微幅成長，主要靠海外移民、州與州之間的人口流動，以及出生與死亡人數之間的平衡支撐。人口普查局也表示，紐約目前仍是全美第四大人口州。

不過，長期來看，紐約的人口外流問題仍未解決。自2020年人口普查以來，紐約州人口已減少約20萬人。過去幾十年，離開紐約的人始終多於遷入者，疫情期間情況尤其嚴重，曾有超過30萬人離開。近兩年外流速度雖有所放緩，但仍持續存在。數據顯示，2024年約有11萬9000人淨流出紐約，2025年則約為13萬8000人。

在州際遷移方面，新澤西州成為紐約人最常搬去的地方，約5萬7000人選擇移居新澤西；其次是佛羅里達州，約5萬1000人；賓夕法尼亞州則約有2萬9000人。同時，也有人從其他州搬回或搬進紐約。約3萬6000名新澤西居民遷入紐約，為最多；其次為加州，約3萬1000人；佛羅里達州則約2萬8,000人。