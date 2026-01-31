紐約市府警報：周日或迎嚴寒 路面有結冰風險

我的頻道

記者劉梓祁／紐約即時報導
紐約市緊急事務管理局發布天氣警報，周日或迎嚴寒與路面結冰風險。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市緊急事務管理局(NYCEM)發布天氣警報，提醒市民2月1日(周日)紐約市將受到一股沿海低壓系統影響，可能帶來嚴寒氣溫、陣風及小概率的零星降雪，周末期間道路溼滑、出行受阻的風險上升。

市府表示，緊急事務管理局正與國家氣象局密切溝通，持續監測該天氣系統。氣象預測顯示，部分地區或於周六夜間開始出現少量積雪，並於周日深夜逐漸減弱，雖然降雪概率不高，但最可能的積雪區域位於紐約市以東。

緊急事務管理局指，鑑於上周末部分地區已降下逾一呎的大雪，目前清雪工作仍在進行中，即使是少量新增降雪，也可能壓縮道路通行能力、放緩交通速度，尤其在周日清晨時段更易形成結冰路面。

已因積雪處理受到批評的市長曼達尼(Zohran Mamdani)呼籲市民嚴肅對待本輪極端寒冷天氣。他指出，目前氣溫處於危險水平，路面結冰嚴重，即使短距離外出也可能存在風險，市民如非必要應儘量留在室內、注意保暖並減少外出時間；如需出行，應優先使用公共交通，並預留更多時間。

他強調，市府各部門正全天候運作，持續清理街道、改善路況，並協助市民進入室內避寒，以應對可能成為紐約市歷史上最嚴酷的一段寒冷天氣。

緊急事務管理局局長伊斯科(Zachary Iscol)表示，在上周風暴清理工作尚未完成之際，任何新增降雪與極端低溫都可能帶來額外挑戰，呼籲市民保持警覺、彼此照應，並在出行時格外謹慎。

市府同時警告，嚴寒天氣將貫穿整個周末，體感溫度最低可能降至零下5度。當局敦促市民密切關注天氣信息，在極端低溫下儘量減少戶外活動，外出時務必注意安全，並主動關心年長者及其他弱勢鄰居。

為應對嚴寒，市府已在五大區開放取暖中心，為有需要的市民提供安全、供暖的室內空間。最新的取暖中心地點與開放時間可通過311熱線或市府官網查詢。

曼達尼還已宣布，市府正加大力度動員資源，包括為市府及外展人員提供加班安排，並調派車輛及巴士，在全市範圍內協助將街頭人員送入室內取暖。市府表示，自1月19日以來，相關部門已累計約800次協助街頭人員進入收容設施。

前市長亞當斯(Eric Adams)則在社交媒體上表示，他曾「懇請」現任市長不要改變先前清理無家可歸者營地的政策，以防止民眾在戶外凍傷。不過，市府官員與住房倡議人士指出，目前並無證據顯示死亡者居住在營地中。

紐約市 曼達尼 亞當斯

