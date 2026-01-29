皇后區華裔17歲女高中生失聯 校方與家屬緊急協尋

紐約皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)一名就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於27日下午離校後失聯，校方、家屬及師生對其安危深表憂慮，呼籲社會大眾協助提供線索。(讀者提供)

紐約皇后區 法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)一名就讀12年級的17歲華裔 女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於27日下午離校後失聯，校方、家屬及師生對其安危深表憂慮，呼籲社會大眾協助提供線索，盼能盡快找到她的下落。

根據校方與家屬發布的尋人傳單，麥肯齊最後一次被人目擊是在27日下午約2時22分至2時25分之間，當時她離開學校後，沿烏托邦公園大道(Utopia Parkway)向北行進，其後去向不明。

傳單顯示，麥肯齊身高約5呎7吋，黑色頭髮、棕色眼睛。失聯當天身穿黑色羽絨外套，背著一只黑白配色的Oakley雙肩背包。截至目前，家屬仍無法與她取得聯繫，情況令人擔心。

發布通告的校方代表馬莫爾博士表示，校方目前正協助收集相關資訊，並與家屬保持密切聯繫。她指出，家長、老師與同學們都十分焦急，希望社區民眾協助轉發尋人傳單，擴大訊息傳播範圍，共同協助麥肯齊平安返家。

校方與家屬呼籲，任何曾於相關時間或地點見過麥肯齊，或掌握其行蹤線索的民眾，請立即撥打電話市警局111分局電話(718)279-5282或者(929)364-7757提供資訊。通告強調，任何看似微小的線索，都可能成為尋人的關鍵。