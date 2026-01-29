我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇后區華裔17歲女高中生失聯 家屬緊急協尋

美將10經濟體列入匯率觀察名單 中台日韓均被納入

未完成程序即進場 布碌崙羊頭灣遊民所再爆爭議

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議，在開發商未遵守與屋主協議流程之時，工人便進場施工。(居民提供)
布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議，在開發商未遵守與屋主協議流程之時，工人便進場施工。(居民提供)

布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議。在開發商未遵守與屋主協議流程之時，工人不僅在該處鏟雪，29日上午更即攜帶多項工具材料與文件欲進場施工，與周圍約20名住戶僵持不下。居民表示，開發商代表律師不僅未遵守協議流程完成測量程序，屋主也未同意入場情況下就想要架設鷹架的行為，被屋主形容為「霸王硬上弓」。目前屋主已由律師正式發函提出異議，警告任何進一步進場行為都將構成對許可協議(license agreement)的重大違約。

住戶Eddie表示，29日早上約7時及12時，工人二度試圖進入場地，但被居民攔下，認為連續兩天未經同意進場鏟雪，本身就已構成程序問題，即使工人答應不會架設鷹架，出爾反爾的行為也已經讓居民難以相信開發商的說法。

此次施工爭議核心之一在於施工前測量程序，根據雙方簽署的許可協議，任何防護設施與搭架工程，都必須以前置測量完成為前提，且屋主與其工程師有權出席，並在收到測量報告與防護計畫後，享有10個工作天的審查期限。然而，開發商提供給屋主的所謂測量資料，實際拍攝時間為2025年5月，並非現況，不僅多處照片與戶號對不上，也未涵蓋實際施工影響範圍，屋主普遍認為內容嚴重失實，已在會議中投票決定無法接受。

屋主律師薛斌(Benjamin Xue)28日晚發出的正式函件亦明確指出，在法院尚未核准紐約不動產訴訟和程序法第8條第881節程序的情況下，許可協議是開發商唯一能合法進入屋主物業的法律依據，而該協議載明的測量、審查與保險程序，均尚未完成。律師強調，任何未依約進行的進場行為，都屬於重大違約，若強行進入，將採取法律行動。

多名居民表示，他們並非反對工程本身，而是無法接受開發商一再跳過程序。「如果今天是照協議一步一步來，屋主根本不會阻攔，」Eddie直言，反而是這次突襲式進場，成了最直接的違規證據。居民普遍不滿的是，開發商幾乎未與屋主直接溝通，僅透過律師傳訊，導致工人持入場許可(Access Agreement)屋主與施工人員都「一頭霧水」，稱此種情況相當荒謬。

Eddie強調，目前居民對開發商已缺乏基本信任，只能透過現場監看、蒐證，並循法律途徑維護權益。律師也指出，若相關爭議無法依協議解決，未來將交由法院裁定。

布碌崙 投票 遊民

上一則

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

下一則

皇后區華裔17歲女高中生失聯 校方與家屬緊急協尋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊

紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊
疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷

疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷
布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士

布碌崙公車孕婦臨盆 司機充當助產士
紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙

紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
華埠片區騎手的陳先生說，由於積雪太厚、阻力太大，電動車根本無法啟動。(受訪者提供)

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

2026-01-26 07:09

超人氣

更多 >
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略