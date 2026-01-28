「紐約財政缺口嚴重」曼達尼將加稅富人 補逾120億元黑洞

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約目前財政缺口甚至超過「大衰退」時期(Great Recession)，紐約最富有的一群人必須承擔更高稅負。(美聯社)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)28日表示，紐約目前財政缺口甚至超過「大衰退」時期(Great Recession)，紐約最富有的一群人必須承擔更高稅負，以填補他從前任手中接下、超過120億元的龐大財政赤字。除加稅以外，曼達尼還考慮採取其他措施，包括在預算中尋找節流空間。

他在市政廳接受CNBC「Squawk Box」專訪時形容，紐約財政缺口的規模「比大衰退時期所面臨的情況還要嚴重」。他將巨額赤字歸因於「嚴重的財政失當管理」，並點名批評前市長亞當斯(Eric Adams)以及前州長葛謨(Andrew Cuomo)，指出兩人過去的不當決策導致了如今的財政缺口。

曼達尼承諾，其政府將就長期「被隱瞞」的財政問題，對紐約市 民保持坦誠透明。市主計長李文(Mark Levine)本月稍早表示，新市長面臨的財政缺口在未來兩個財政年度內預計將達到126億元。其中包括2026財年近1160億元總預算下的22億元赤字，該財年將於6月30日結束，以及2027財年的104億元缺口。

曼達尼去年競選期間曾承諾把紐約市企業稅率提高至11.5%，並對年收入超過100萬元的紐約市民課徵統一2%的稅率。再加上其民主社會主義者的身分，曼達尼政策已在部分商界菁英中引發不安。當被問及是否擔心富豪與企業因其政策而出走時，曼達尼反駁道：「每當談到對富人加稅的可能性時，資本外流總會被拿出來討論。」他指出，紐約州 在2021年提高對富人的稅率後，紐約州的百萬富翁人數反而持續增加。

曼達尼也強調，他的增收計畫核心目標在於提升紐約市公共服務的品質。「我們現在正處於紐約市史上最寒冷的天氣時段之一，」曼達尼說。「紐約能夠重新站穩腳步，其中一個原因是我們擁有一個由數以千計員工組成的清潔局(DSNY)。」

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)在聲明中反擊道：「曼達尼必須明白，當一名行政首長不只是穿著訂製設計師風衣作秀，你需要對基本事實有起碼的掌握。在葛謨州長任內，紐約州對紐約市學校的補助增加了68%，州府還承擔了數十億元的紐約市醫療補助成本增長。」