我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

一洲焦點／明州局勢可望和緩、張又俠事件大到無法透明化

「紐約財政缺口嚴重」曼達尼將加稅富人 補逾120億元黑洞

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約目前財政缺口甚至超過「大衰退」時期(Great Recession)，紐約最富有的一群人必須承擔更高稅負。(美聯社)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，紐約目前財政缺口甚至超過「大衰退」時期(Great Recession)，紐約最富有的一群人必須承擔更高稅負。(美聯社)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)28日表示，紐約目前財政缺口甚至超過「大衰退」時期(Great Recession)，紐約最富有的一群人必須承擔更高稅負，以填補他從前任手中接下、超過120億元的龐大財政赤字。除加稅以外，曼達尼還考慮採取其他措施，包括在預算中尋找節流空間。

他在市政廳接受CNBC「Squawk Box」專訪時形容，紐約財政缺口的規模「比大衰退時期所面臨的情況還要嚴重」。他將巨額赤字歸因於「嚴重的財政失當管理」，並點名批評前市長亞當斯(Eric Adams)以及前州長葛謨(Andrew Cuomo)，指出兩人過去的不當決策導致了如今的財政缺口。

曼達尼承諾，其政府將就長期「被隱瞞」的財政問題，對紐約市民保持坦誠透明。市主計長李文(Mark Levine)本月稍早表示，新市長面臨的財政缺口在未來兩個財政年度內預計將達到126億元。其中包括2026財年近1160億元總預算下的22億元赤字，該財年將於6月30日結束，以及2027財年的104億元缺口。

曼達尼去年競選期間曾承諾把紐約市企業稅率提高至11.5%，並對年收入超過100萬元的紐約市民課徵統一2%的稅率。再加上其民主社會主義者的身分，曼達尼政策已在部分商界菁英中引發不安。當被問及是否擔心富豪與企業因其政策而出走時，曼達尼反駁道：「每當談到對富人加稅的可能性時，資本外流總會被拿出來討論。」他指出，紐約州在2021年提高對富人的稅率後，紐約州的百萬富翁人數反而持續增加。

曼達尼也強調，他的增收計畫核心目標在於提升紐約市公共服務的品質。「我們現在正處於紐約市史上最寒冷的天氣時段之一，」曼達尼說。「紐約能夠重新站穩腳步，其中一個原因是我們擁有一個由數以千計員工組成的清潔局(DSNY)。」

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)在聲明中反擊道：「曼達尼必須明白，當一名行政首長不只是穿著訂製設計師風衣作秀，你需要對基本事實有起碼的掌握。在葛謨州長任內，紐約州對紐約市學校的補助增加了68%，州府還承擔了數十億元的紐約市醫療補助成本增長。」

曼達尼 紐約市 紐約州

上一則

疑充電釀災…紐約布碌崙班森賀清晨大火 多名華人受傷

下一則

新疆拍監禁證據…關恆庇護獲批 國務院證明信起重要作用
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

霍楚推AI選舉法案 禁深偽影像誤導選民

霍楚推AI選舉法案 禁深偽影像誤導選民
充當中國代理人案審理 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」

充當中國代理人案審理 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」
史里華：無懼曼達尼當選紐約市長 但深惡痛絕葛謨及富豪金主

史里華：無懼曼達尼當選紐約市長 但深惡痛絕葛謨及富豪金主
跨世代、跨族裔 曼達尼重塑紐約政治版圖

跨世代、跨族裔 曼達尼重塑紐約政治版圖

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
拉抬選情川普用退稅換選票 大家到11月還記得嗎？

拉抬選情川普用退稅換選票 大家到11月還記得嗎？