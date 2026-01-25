我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北約盟軍在阿富汗躲後方？川普改口讚英軍偉大勇敢

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉遠距教學

官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學

記者許君達╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約地區遭遇暴雪襲擊，公校宣布關閉，學生轉為遠距上學。(記者許君達╱攝影)
紐約地區遭遇暴雪襲擊，公校宣布關閉，學生轉為遠距上學。(記者許君達╱攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)和教育局長賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)25日宣布，由於極端天氣，全市公立學校校園26日(周一)將關閉，轉為遠距教學。

紐約地區從25日凌晨6時許開始飄落雪花，預計降雪天氣將持續至次日凌晨，總降雪量達8至12吋，部分區域和時段每小時即可降下2吋的雪。截至當日上午11時，紐約市內拉瓜地亞機場已降雪3吋、曼哈頓炮台公園(Battery Park)和布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)降雪量也分別達到2.5吋和2.3吋，除雪花外，部分沿海地區還會出現凍雨加雪的惡劣天氣。由於氣溫遠低於冰點，冰雪難以融化，降雪帶來的影響將延續至26日。

據此，市府將在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，所有課後輔導、成人教育和其他校內活動亦全部取消，影響範圍共涉及超過1100所學校、50萬學生。擁有獨立校園的特許學校和私立學校可自主決定是否停課，家長須密切關注校方發布的通知。

當局介紹，各學校此前已對遠距教學所需的設備進行了普查，確認所有學生都已擁有可用的工具。教育局也與網路供應商進行了系統登入壓力測試，並擬定了突發狀況應對方案。學生在登錄系統時如遇技術問題，可聯繫學校或訪問selfservice.schools.nyc尋求支援。

學校關閉，學童開心。圖為玩雪的兒童。(記者許君達╱攝影)
學校關閉，學童開心。圖為玩雪的兒童。(記者許君達╱攝影)

公立學校 紐約市 教育局

上一則

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例

疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例
去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二
紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫
紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重

紐約市去年因拖欠房貸導致房屋被法拍案 疫情後高位 皇后區最嚴重

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂