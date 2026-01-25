官宣：暴雪來襲 紐約市公校26日關閉 轉為遠距教學

紐約地區遭遇暴雪襲擊，公校宣布關閉，學生轉為遠距上學。(記者許君達╱攝影)

紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)和教育局 長賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)25日宣布，由於極端天氣，全市公立學校 校園26日(周一)將關閉，轉為遠距教學。

紐約地區從25日凌晨6時許開始飄落雪花，預計降雪天氣將持續至次日凌晨，總降雪量達8至12吋，部分區域和時段每小時即可降下2吋的雪。截至當日上午11時，紐約市內拉瓜地亞機場已降雪3吋、曼哈頓炮台公園(Battery Park)和布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)降雪量也分別達到2.5吋和2.3吋，除雪花外，部分沿海地區還會出現凍雨加雪的惡劣天氣。由於氣溫遠低於冰點，冰雪難以融化，降雪帶來的影響將延續至26日。

據此，市府將在26日關閉所有公立學校以及與公立學校共用校舍的特許學校，所有課後輔導、成人教育和其他校內活動亦全部取消，影響範圍共涉及超過1100所學校、50萬學生。擁有獨立校園的特許學校和私立學校可自主決定是否停課，家長須密切關注校方發布的通知。