極寒來襲 醫囑分層保暖、補充熱量 長者與慢性病患者小心

隨著極寒天氣籠罩紐約，氣溫驟降至零下，體感溫度更可能低至攝氏零下20度左右。華人醫師提醒，嚴寒天氣下務必做好防寒與健康管理，特別是長者、慢性病患者及需長時間在戶外活動者，更應提高警覺，避免低溫引發健康風險。

在法拉盛 執業的家庭醫學科醫師殷曉琴表示，極寒天氣下，民眾首先應注意「分層保暖」。她指出，當氣溫降至零度以下時，穿衣不能只求方便或外觀，「內層應選擇全棉或保暖機能內衣，中層可加衛衣或羊毛衣，外層則以防風、厚實的羽絨外套為佳」。相較皮草或裝飾性大衣，羽絨服因結構蓬鬆，能在皮膚與冷空氣之間形成隔絕層，保暖效果更為明顯。

她還提醒，頭、臉、手與腳等末梢部位同樣不可忽視。外出時應配戴帽子、圍巾與手套，必要時可戴口罩，以減少冷空氣直接刺激呼吸道；下雪時則應穿著防水保暖的鞋靴，搭配厚羊毛襪，襪子長度最好能與褲管重疊，避免冷風灌入。

針對糖尿病 患者，殷曉琴提到，由於部分患者末梢循環較差、對寒冷不敏感，更容易在低溫中發生凍傷而不自知。「一旦形成凍瘡，嚴重時可能導致感染，甚至引發截肢風險。」她建議糖尿病患者冬季應穿著柔軟、保暖的鞋襪，並定期檢查雙腳狀況。

她特別指出，有心血管疾病、高血壓、高血脂 或糖尿病的中老年人，在寒冷天氣下血管容易收縮，血液處於較高凝狀態，清晨與夜晚不宜外出運動或散步。「即使在室內，也要多喝水、按醫囑服藥，維持血流順暢。」

在飲食方面，殷曉琴說，冬季應適度補充熱量，以維持身體產熱能力。她表示，蛋白質與脂肪有助於長時間供應能量，「冬天不必過度忌口」，可適量攝取肉類與高脂食物以幫助禦寒；若出現低血糖症狀，則應立即補充糖分，如糖水或果汁。

她同時提醒，極寒天氣下應避免長時間靜止不動。無論在戶外或室內，適度活動都有助促進血液循環、產生熱量。「若必須在戶外停留，應保持走動；在家中也不要整天坐著看電視或滑手機。」她建議長者可在室內進行簡單運動，如伸展、廣播體操或瑜伽，以降低血栓風險。

此外，冬季暖氣使用頻繁，室內空氣容易乾燥，可能誘發氣喘或呼吸道不適。殷曉琴建議民眾可使用加濕器，提升空氣濕度，同時多補充水分，保持喉嚨與呼吸道濕潤，以降低感冒與感染風險。