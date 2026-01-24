我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦移民執法官員明州開槍 擁槍男身亡

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

極寒來襲 醫囑分層保暖、補充熱量 長者與慢性病患者小心

記者高雲兒╱紐約即時報導
華人醫師提醒，嚴寒天氣下務必做好防寒與健康管理，特別是長者、慢性病患者及需長時間在戶外活動者，更應提高警覺，避免低溫引發健康風險。(記者高雲兒╱攝影)
華人醫師提醒，嚴寒天氣下務必做好防寒與健康管理，特別是長者、慢性病患者及需長時間在戶外活動者，更應提高警覺，避免低溫引發健康風險。(記者高雲兒╱攝影)

隨著極寒天氣籠罩紐約，氣溫驟降至零下，體感溫度更可能低至攝氏零下20度左右。華人醫師提醒，嚴寒天氣下務必做好防寒與健康管理，特別是長者、慢性病患者及需長時間在戶外活動者，更應提高警覺，避免低溫引發健康風險。

法拉盛執業的家庭醫學科醫師殷曉琴表示，極寒天氣下，民眾首先應注意「分層保暖」。她指出，當氣溫降至零度以下時，穿衣不能只求方便或外觀，「內層應選擇全棉或保暖機能內衣，中層可加衛衣或羊毛衣，外層則以防風、厚實的羽絨外套為佳」。相較皮草或裝飾性大衣，羽絨服因結構蓬鬆，能在皮膚與冷空氣之間形成隔絕層，保暖效果更為明顯。

她還提醒，頭、臉、手與腳等末梢部位同樣不可忽視。外出時應配戴帽子、圍巾與手套，必要時可戴口罩，以減少冷空氣直接刺激呼吸道；下雪時則應穿著防水保暖的鞋靴，搭配厚羊毛襪，襪子長度最好能與褲管重疊，避免冷風灌入。

針對糖尿病患者，殷曉琴提到，由於部分患者末梢循環較差、對寒冷不敏感，更容易在低溫中發生凍傷而不自知。「一旦形成凍瘡，嚴重時可能導致感染，甚至引發截肢風險。」她建議糖尿病患者冬季應穿著柔軟、保暖的鞋襪，並定期檢查雙腳狀況。

她特別指出，有心血管疾病、高血壓、高血脂或糖尿病的中老年人，在寒冷天氣下血管容易收縮，血液處於較高凝狀態，清晨與夜晚不宜外出運動或散步。「即使在室內，也要多喝水、按醫囑服藥，維持血流順暢。」

在飲食方面，殷曉琴說，冬季應適度補充熱量，以維持身體產熱能力。她表示，蛋白質與脂肪有助於長時間供應能量，「冬天不必過度忌口」，可適量攝取肉類與高脂食物以幫助禦寒；若出現低血糖症狀，則應立即補充糖分，如糖水或果汁。

她同時提醒，極寒天氣下應避免長時間靜止不動。無論在戶外或室內，適度活動都有助促進血液循環、產生熱量。「若必須在戶外停留，應保持走動；在家中也不要整天坐著看電視或滑手機。」她建議長者可在室內進行簡單運動，如伸展、廣播體操或瑜伽，以降低血栓風險。

此外，冬季暖氣使用頻繁，室內空氣容易乾燥，可能誘發氣喘或呼吸道不適。殷曉琴建議民眾可使用加濕器，提升空氣濕度，同時多補充水分，保持喉嚨與呼吸道濕潤，以降低感冒與感染風險。

糖尿病 血脂 法拉盛

上一則

曼達尼會少數族裔媒體 矢志實現免費托育
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華人企業贊助 「御糖有術」增營養師一對一免費諮詢

華人企業贊助 「御糖有術」增營養師一對一免費諮詢
華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢

華人企業慷慨支助 御糖有術免費一對一營養師諮詢
癌症愈來愈像慢性病 病友陷治療副作用、經濟焦慮

癌症愈來愈像慢性病 病友陷治療副作用、經濟焦慮
211 TOP餐盤讓糖友重拾體力 控糖護腎不再「瞎吃」

211 TOP餐盤讓糖友重拾體力 控糖護腎不再「瞎吃」

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
20日下午遊行至曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)紐約公共圖書館外的示威者一同高喊，「川普是全世界最危險的人」。(記者曹馨元／攝影)

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

2026-01-21 07:13

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲