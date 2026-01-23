冬風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日表示，市府將依天氣與路況評估，決定學校是改為遠距教學或維持到校上課，最終結果預計於25日(周日)中午前公布。

曼達尼指出，市府已明確不會設置傳統雪假，26日(周一)只會是遠距學習日或到校上課日之一。「我理解這項決定可能會讓電視前的學生感到失望，但市府已做出明確判斷。」

近年來，紐約市已幾乎全面取消雪假，主因在於必須符合州法對公校每學年至少180個教學日的規定，才能確保州府經費撥付。隨著市府近年陸續增加多個文化與宗教假期，例如農曆新年，校曆本就十分緊湊，難以再騰出額外天數補課。自疫情 期間開始，市府改以遠距教學取代雪假，即使下大雪，學生仍可透過線上方式上課，以維持教學進度，這項做法其後逐漸成為常態。

此次風暴也成為曼達尼上任數周後首次面臨的重大天氣考驗。市府表示，部分地區積雪可能達到六至八吋，個別地點約十吋，最強降雪時段預計落在25日下午。

曼達尼說，清潔局已提前展開應變行動。24日清晨6時起，清潔局將對高速公路與主要幹道進行預防性灑鹽，以降低結冰風險。隨著風暴逼近，除雪行動將全面升級，市府將把日常清潔作業轉換為大規模除雪模式。25日起將有約2000名清潔局人員投入12小時輪班作業，成為全美規模最大的除雪行動之一。

市府已部署700輛撒鹽車與2200輛鏟雪車，並調動數以千計的清潔局收運車輛及合作機構設備。曼達尼強調，天氣預報仍存在不確定性，但目前預測顯示，這場風暴可能成為市多年來最嚴重的一次降雪事件。「一旦開始下雪，我希望鼓勵紐約市民做一件平時很少有機會做的事，那就是放慢腳步，留在家中。待在室內，避免上路，看著雪花飄落，甚至找一檔你能想到最糟的真人秀看看，暫時遠離道路，好好休息一下，」曼達尼說。