紐約市長所屬組織疑親中 新聞周刊：成員與中國培養關係

中央社紐約23日綜合外電報導
紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）所屬的美國民主社會主義者，號稱全美最大社會主義組織。美聯社
紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）所屬的美國民主社會主義者，號稱全美最大社會主義組織。美聯社

美國「新聞周刊」掌握的多項內部會議紀錄顯示，1月初就職的紐約市曼達尼所屬組織美國民主社會主義者（DSA）成員，近年積極與中共官員培養關係甚至同意採取親中立場。

紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）所屬的美國民主社會主義者，號稱全美最大社會主義組織。

「新聞周刊」（Newsweek）引述會議紀錄報導，DSA成員以「反帝國主義」名義討論與中國共產黨官員接觸的過程，有人主張DSA應避談北京視為敏感的話題，像是解放軍侵台威脅、香港國安法和維吾爾族受壓迫等。

根據紀錄，DSA成員還談到赴中國參訪。中共官員未參加他們舉辦的相關會議，但曾在中國會晤一些DSA成員，鼓勵DSA籌辦交流計畫。

向「新聞周刊」提供資料的一名DSA成員表示，對DSA和中共的關聯以及避談爭議議題的做法感到不安。該成員因事涉敏感要求匿名受訪。

隸屬DSA國際委員會的這名消息人士指出：「這些資料記錄了長久以來在意識形態上一致、過濾論述以及網路重疊的模式，這和在話語及組織層面進行影響的特徵相符。那些行徑與我們重視的民主和開放背道而馳。」

一名紐約政治行動人士去年10月在DSA國際委員會轄下中國工作小組會議中表示，「中國希望與DSA互動。如果我們規劃一個內容豐富的雙周行程，僱用在地人員、並與中國共產黨（CCP）進一步建立關係，那就太好了。」

DSA國際委員會和曼達尼市政團隊均未回覆「新聞周刊」提出的置評請求。

會議記錄未顯示曼達尼出席過任何一場會議。他長期以來是DSA一員，但已與DSA國際委員會的部分主張保持距離，也未針對中國發表太多言論。

根據會議紀錄，DSA部分成員認為中共在新疆地區打壓維吾爾族的報導遭到過度渲染，將其歸咎於美國媒體的「政治宣傳活動」。

會議紀錄還指出，DSA成員與美國其他左翼組織成員2025年8月展開中國貴州省之行，由貴州省外事部門協助安排，並獲當地中共黨校官員接待。中方官員鼓勵他們建立「正式交流」。

另一個匿名受訪的DSA成員設法反對這個內部共識，對DSA未積極討論中國人民權利表達疑慮，「我們要先打倒美國帝國主義才能談（中國）人權，這種說法無法說服我。」該名人士表達意見後遭到駁斥，甚至被指責不友善，最後出面道歉。

提供會議紀錄的消息人士強調：「這不是我加入的初衷，相信多數成員也不是為了那些事才加入。你不能既要留在這個組織，又認同他們正在推動的事。」

中共 曼達尼 紐約市

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅
