紐約法拉盛華裔單車騎士遭卡車撞亡 警方調查事故原因

記者戴慈慧／紐約即時報導
皇后區法拉盛一帶車流、人流密集，行人與車輛交織頻繁，交通安全長期受到社區關注。圖為法拉盛緬街。（記者戴慈慧／攝影）
皇后區法拉盛一帶車流、人流密集，行人與車輛交織頻繁，交通安全長期受到社區關注。圖為法拉盛緬街。（記者戴慈慧／攝影）

一名48歲的華裔男子20日清晨在皇后區法拉盛騎自行車時遭一輛卡車撞擊，送醫後不治，成為今年紐約市警109分局轄區首起交通死亡事故。警方表示，肇事司機留在現場配合調查，事故仍由高速公路調查隊深入調查。

警方表示，事故發生於上午約10時10分左右，地點位於法拉盛三福大道(Sanford Avenue)與160街交口，就在死者住處附近幾個街區內。警方接獲通報後趕抵現場，發現死者鄭西(Xi Zheng，音譯)倒臥路面，頭部及身體有外傷。緊急醫護人員將他送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，隨後宣告不治。

警方初步調查發現，當時死者正沿三福大道向西騎行，而一輛2015年款福特F-150卡車由160街向南行駛，轉入三福大道時與他發生碰撞。肇事的23歲駕車男子沒有受傷，也未被逮捕。警方說明，高速公路事故調查隊仍在釐清事故發生的詳細原因。

這起事故讓法拉盛社區再度關注街道安全問題。雖然警方資料顯示，截至目前市警109分局轄區已通報37件車禍事故，相較去年同期的41件略有下降，但致命交通事故的發生仍令人警覺。

自行車騎士交通事故在大城市並非個案。紐約市是各類交通模式交織密集的都市，行人與自行車族比率高。相關報告顯示，近年來包括自行車騎士與行人在內的交通事故時有發生，儘管市府推動交通安全計畫如 Vision Zero以降低事故率，但路口安全仍是一項長期挑戰。

法拉盛 紐約市 皇后區

