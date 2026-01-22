騙貸50萬元在緬因州非法經營大麻種植場 紐約2華男認罪

兩名來自紐約市的華裔男子日前在緬因州聯邦法院認罪，承認合謀詐騙當地銀行抵押貸款，取得多處住宅後非法經營大麻種植場。圖為示意圖。（美聯社）

兩名來自紐約市的華裔男子日前在緬因州 聯邦法院認罪，承認合謀詐騙當地銀行抵押貸款 ，取得多處住宅後非法經營大麻 種植場。檢方指出，兩人以自住購屋名義申請房貸，實際卻將房產用於非法製造與種植大麻，涉案金額超過50萬元，最高可判處30年監禁與100萬元罰款。

根據法庭文件，現年37歲、居住在布碌崙的梁東尼(Tony Liang，音譯)被指為整起案件的主導者。他與同夥向緬因州兩家銀行申請住宅抵押貸款，成功取得逾50萬元資金，並先後在巴克斯港(Bucksport)、愛丁頓(Eddington)及迦南(Canaan)購買三處房產。檢方表示，梁男在貸款申請過程中，透過電子郵件與DocuSign向銀行提交多起不實資訊，並偽造文件，謊稱上述房產將作為自住用途，實際上卻全部用於種植與加工非法大麻。

梁男另承認，自2021年1月至2022年2月期間，他在巴克斯港的一處非法獲得的房產內執行大麻活動，但一場嚴重的火災迫使他中斷作業。而也是因為該起火災讓緬因州消防局長辦公室開啟調查，更在現場發現大量種植設備、高功率照明系統、化學品、水耕系統，以及燒毀的大麻植株與已加工成品，證實該處實為長期製造非法大麻的據點。

另一名35歲的被告為居住在皇后區的鄧永亮(Yongliang Deng，音譯)被檢方指出於2020年11月至12月間，提供個人資料與政府核發的身分證明文件，供梁男用以向緬因州一家銀行申請愛丁頓房產的住宅抵押貸款。鄧名義上雖取得該房產貸款，並以自己帳戶支付頭期款與過戶費用，但實際資金來源則來自梁男。雙方約定，由梁男每月支付報酬，換取鄧男名義上持有該房產。

檢方表示，鄧男在申請貸款時向銀行謊稱，該房產將作為其主要居所，但聯邦執法人員於2024年5月約談鄧男時，他坦承該房產僅為投資用途，且從未實際居住，而是出租使用。司法部門指出，涉案兩名被告及相關房產，均未取得緬因州大麻政策辦公室(Maine Office of Cannabis Policy)的任何合法種植或經營執照。

依照認罪內容，梁男與鄧男將各自面臨一項抵押貸款詐欺共謀罪名，最高可判處30年監禁及100萬元罰款；梁另因維持與大麻相關場所，還將面臨最高20年監禁及50萬元罰款。兩人將在聯邦緩刑署完成量刑前調查報告後，由聯邦法官依據量刑指引與法定因素裁定刑期。