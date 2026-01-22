含仇恨、歧視言論…接獲電郵炸彈威脅 紐約大學嚴加戒備

我的頻道

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約大學22日通報，校方近日接獲含有炸彈威脅的電子郵件，內容同時夾雜仇恨與歧視性言論，校園已全面加強保安戒備。市警與校方校園安全人員已在多處建築駐守，提供額外安全措施。(本報檔案照)

紐約大學22日通報，校方近日接獲含有炸彈威脅的電子郵件，內容同時夾雜仇恨與歧視性言論，校園已全面加強保安戒備。市警與校方校園安全人員已在多處建築駐守，提供額外安全措施。

校方共收到兩封威脅電郵，其中一封指向帕拉丁公寓(Palladium Residence Hall)，另一封則針對主教學樓銀色中心(Silver Center)內的特定空間。電郵內容含有針對LGBTQ+社群的冒犯性語言，並出現仇視亞裔、非洲裔、穆斯林、猶太人及耶穌會的言論。帕拉丁公寓位於東14街，是校內主要學生宿舍之一；銀色中心則是紐大華盛頓廣場校區的重要教學大樓，設有教室、實驗室、教師辦公室與活動空間，幾乎所有本科生在就讀期間都曾在該大樓上課。

校方指出，經市警調查後，已確認銀色中心與帕拉丁公寓安全無虞，相關課程與實驗室均照常進行。調查期間，執法單位曾對兩處建築進行全面清查，並一度限制人員進出。校方預計將於23日上午公布進一步消息。校方提醒，若接獲任何具威脅性的電郵，切勿轉發，應立即聯絡校園安全部門，電話為212 998 2222；如發現任何可能危及安全的情況，仍應撥打911通報。相關最新資訊將持續在校方官方安全通報頁面更新。

同時，賓夕法尼亞州維拉諾瓦大學(Villanova University)亦表示收到類似的暴力威脅，對象為一棟學術建築，目前尚未確認是否與紐約大學事件有關。

維拉諾瓦大學在聲明中指出，校方於清晨接獲威脅後，聯邦調查局已介入調查，校方公共安全部門並與聯邦、州及地方執法單位合作釐清案情。在威脅真實性尚未確認前，基於審慎考量，校方決定當天關閉校園並取消所有活動。住宿學生被建議留在宿舍，非住宿學生不應前往校園，教職員工亦無需到校。同時校方已加派警力進駐，以確保校園社群安全。

