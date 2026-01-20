曼達尼、桑德斯聲援紐約護士罷工 促醫院高層重返談判桌

我的頻道

記者范航瑜╱紐約即時報導
20日，紐約氣溫低至華氏14度，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在西奈山(Mount Sinai)西區醫院門外冒著寒風集會。(記者范航瑜╱攝影)
20日，紐約氣溫低至華氏14度，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在西奈山(Mount Sinai)西區醫院門外冒著寒風集會。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市護士罷工已進入第九日，是紐約數十年來規模最大的同類型罷工。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)20日在曼哈頓出席護士集會，呼籲醫院高層回到談判桌，解決合約僵局。

20日，紐約氣溫低至華氏14度，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在西奈山(Mount Sinai)西區醫院門外冒著寒風集會，高喊「再撐一天，就更強一天」，經過的車輛多鳴笛聲援。

出身布碌崙(布魯克林)的佛蒙特州(Vermont)參議員桑德斯在發言中列舉受罷工影響的三家醫療系統執行長動輒數百萬元的年薪，批評醫療產業的貪婪行徑。曼達尼則表示，當前正是確保這座城市成為人們不僅能工作、也能生活之地的關鍵時刻。

自12日罷工開始以來，護士工會已分別與受影響的三大醫療系統各進行一次談判，分別是西奈山、蒙蒂菲奧里(Montefiore)與紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)。

醫院方面表示，所有臨時聘用的護士皆符合在紐約州執業的資格，病患照護未受影響。不過，勞資雙方坦言會議進展有限，本周暫無恢復談判的計畫。

紐約州護士協會於18日晚與蒙蒂菲奧里官員會面，並於16日與西奈山管理層、15日與紐約長老會醫院官員分別談判。醫院管理層表示，將依合約調解員的指引決定下一次會面時間，各家醫院皆獨立與工會協商。

醫院方面指出，工會要求三年內加薪25%，院方認為此幅度過高，並強調其護士薪資已屬市內最高水準之一。紐約長老會醫院20日發表聲明指出，工會的訴求未考量市與全國醫療體系的經濟現實，包括聯邦削減醫療補助以及整體成本上升等因素。

工會表示，醫院正尋求削減護士福利。醫院則反駁稱，已提議維持現有由雇主支付的福利水準，並強調其內容優於多數私人企業提供的方案。醫院同時表示，即便罷工持續，醫療運作仍維持正常，已聘請數千名臨時護士補足班表，並承諾延長其聘期。

桑德斯批評醫療產業的貪婪行徑。（美聯社）
桑德斯批評醫療產業的貪婪行徑。（美聯社）
20日，紐約氣溫低至華氏14度，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在西奈山(...
20日，紐約氣溫低至華氏14度，代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)在西奈山(Mount Sinai)西區醫院門外冒著寒風集會。(記者范航瑜╱攝影)
曼達尼表示，當前正是確保這座城市成為人們不僅能工作、也能生活之地的關鍵時刻。(美...
曼達尼表示，當前正是確保這座城市成為人們不僅能工作、也能生活之地的關鍵時刻。(美聯社)

