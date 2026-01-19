曼哈頓現連環盜竊 嫌犯專盯使用ATM機的取錢者

圖中曼哈頓連環竊案嫌犯專盯使用ATM機或行動不便的市民盜搶，警方呼籲知情民眾積極提供破案線索。(市警提供)

紐約市 警(NYPD)通報一系列發生在曼哈頓 的連環重竊案，嫌犯專盯剛從ATM機取完錢、且行動不便的受害者，趁其不備，扒竊錢財。警方公布了嫌犯的照片以尋求公眾協助提供情報，並提示市民在提取現金過後提高警惕。

警方通報了四起由同一嫌犯所犯的竊案，其中第一起發生在去年12月31日凌晨，一名46歲、使用拐杖的男性身障受害人在曼哈頓東28街251號附近使用ATM機取款時，嫌犯從側面接近、並從受害人手中盜取了100元現金，然後逃離現場，所幸未造成人員傷亡。次日上午10時30分，同一嫌犯又在曼哈頓第六大道765號附近以相同方式接近一名81歲、使用輪椅的女性受害人，從她的包中偷走錢包，錢包內有175元現金。

1月9日上午10時25分左右，該嫌犯在西34街215號附近再次從側方伺機靠近受害人，從一名正在使用ATM機的66歲男性手中搶走320元現金。而根據警方發布的最新通告，1月15日下午2時許發生的一起盜竊案也被確認是同一嫌犯所為。當時他在第七大道270號附近以相同方式伺機貼近一名正在使用ATM機的28歲女性受害人，趁其不備從她手中搶走錢包然後逃之夭夭。

根據警方描述，該嫌犯為男性、膚色較深、身高約5呎10吋，最後被目擊時身穿深色夾克、黑色褲子、白色運動鞋，頭戴米色帽子。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。