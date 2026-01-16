我的頻道

川普：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

65歲以上6000元扣除額生效 今年退稅平均多領670元

共和黨州長參選人布萊克曼訪8大道華社 強調支持資優班與特殊高中

記者馬璿／紐約即時報導
發言中布萊克曼將「保護特殊高中」與「保留資優班(G&T)」列為核心訴求，批評減少特殊高中資源及削弱資優班的決策。
長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)15日前往布碌崙(布魯克林)華人社區8大道周邊造勢，為其角逐紐約州州長之路暖身。現場多位共和黨籍民代出席，會中主軸聚焦教育、可負擔性與房屋稅金問題。他強調，紐約市部分教育政策與租金管制方向正在壓低卓越、衝擊家庭與小型屋主權益，並把矛頭指向民主黨籍的現任州長霍楚(Kathy Hochul)與紐約市府的施政方向，呼籲選民支持把紐約州與紐約客擺在第一位的州長人選。

布萊克曼當日與南布碌崙州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員鄭永佳(Lester Chang)在第69中學門口舉行集會，發言中布萊克曼將「保護特殊高中」與「保留資優班(G&T)」列為核心訴求，批評減少特殊高中資源及削弱天才班的決策，並以入學比例為例指出，紐約市公校體系中亞裔與白人學生約占總人口35%，但在資優與菁英課程的入學中占比達70%，相關政策對華人與亞裔家庭影響重大。他認為，家長投入大量資源追求學業卓越，政府應培育並扶持孩子向上，而非採取會削弱孩子成就能力的做法，強調不該要求「聰明的孩子走倒退路」。

布萊克曼表示，經濟研究指出凍結租金將會減少可負擔住房的供應，且若民眾投資房產，也應獲得合理的投資報酬率，其中的經濟性應由市場決定，而非政府。

與會的陳學理補充，霍楚州情咨文所提及的「可負擔性」應是讓民眾口袋更有錢，如降低房產稅、停止調高商業稅與所得稅等方式，而非「將錢從民眾口袋中拿走」。他同時點名應重新檢視「氣候領導與社區保護法」(CLCPA)等政策，稱近年漲幅達25%至30%已推高住宅供暖與用電成本。針對租金管制政策，他則認為阻止房東漲租」不只不會創造更多可負擔住房，反而會減少供給、削弱財產權，最終傷害小型房東與社區。

對此，鄭永佳亦同意其對於住房議題的論點，稱驅逐欠租者往往曠日廢時且法律成本高，導致部分屋主寧可空置也不願出租。他批評市府「凍租」等概念並不合理，因小型屋主仍需負擔維修、稅金等支出，必須有合理利潤才能維持營運，且小型屋主提供的出租屋往往是市場上最可負擔的選項之一。他另提及，他正在推動希望阻止取消資優與天才計畫的提案，強調至少應讓家長保有決定權。

此外，會後布萊克曼表示若當選，將會在上任首日便停止徵收堵車費。他表示，堵車費不僅有可能一路擴大收取範圍，更形同在中產階級上加稅，且商家反應此政策讓社區生意下滑，並未達到州府宣稱的成效。

針對庇護政策，布萊克曼強調納蘇郡並非庇護郡，批評州府投入約50億納稅金支援「剛來、且沒有貢獻的人」，紐約市亦被迫支付約70億元收容，他認為資源配置應優先照顧紐約客的教育、醫療與公共服務。「我們的工作是把紐約人放在第一位，而不是把錢花在來了15分鐘的非法移民身上」。他提到上月其選區與ICE合作逮捕並移除一批涉案非法移民，並表示自己向西語裔與非洲裔社群溝通時，訴求仍圍繞在社區安全、避免幫派招募、降低學校擁擠與減少無家可歸等「常識原則」，使其在納蘇郡獲得56%西語裔支持，也獲亞裔選民與獨立女性支持。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)15日前往布碌崙(布魯克林)華人社區8大道周邊造勢，為其角逐紐約州長之路暖身。(記者馬璿／攝影)

紐約市 非法移民 租金

紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾
