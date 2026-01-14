我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

七旬華婦赴加州探望獨子 傍晚散步被撞亡

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

記者范航瑜／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前市長亞當斯(Eric Adams)12日發行的新幣「The NYC Token」已經從開盤價的每股0.6元暴跌至0.1元，遭指控「抽地毯」(rug pulling)。圖為亞當斯去年5月舉行加密貨幣峰會。(取自市長辦公室)
前市長亞當斯(Eric Adams)12日發行的新幣「The NYC Token」已經從開盤價的每股0.6元暴跌至0.1元，遭指控「抽地毯」(rug pulling)。圖為亞當斯去年5月舉行加密貨幣峰會。(取自市長辦公室)

前市長亞當斯(Eric Adams)卸任後，隨即投身加密貨幣領域，但隨即遭遇挫折。他12日發行的新幣「The NYC Token」，其價值在發行之後便大幅下滑，從開盤價的每股0.6元暴跌至0.1元。

亞當斯12日在時報廣場宣布發行該加密幣，並表示他計畫將代幣銷售所得的收益用於支持打擊反猶太主義及「反美主義」。截至13日，其交易價格約為0.13元，而運營該幣的公司已移除了流動性。加密貨幣相關網站迅速指責The NYC Token的開發者「抽地毯」(rug pulling)，導致早期投資者遭受重大損失。

加密圈觀察者指出這種大幅抽走流動性的行為與典型的幣圈操盤與抽資套路相似。The NYC Token的發言人伊莉莎·布赫特(Elissa Buchter)承認了價格下跌和流動性移除，但強調支持該項目的秘密團隊並未從帳戶中取走資金。團隊成員可獲利潤的10%分成。

與此同時，自稱科技企業家的卡倫(Eddie Cullen)表示亞當斯的項目未經授權使用商標。卡倫聯繫媒體THE CITY表示，並聲稱他在去年夏天曾與亞當斯會面，並提出這一想法，去年7月已取得「NYCToken」商標。「我們多月前已與亞當斯政府討論過計畫，我們的概念和簡報廣為流傳。」

除了加密貨幣的價格風波外，亞當斯日前還在達拉斯機場爆出與一名乘客激烈口角的畫面。據流傳於社群媒體的影片，當時亞當斯正從飛機上下來，一名戴口罩的乘客挑釁他「打我一拳」。亞當斯反擊道：「去你的，我不再是市長了」，並說：「你將會看到我布碌崙(布魯克林)的一面(You’re gonna see the Brooklyn in me)」。亞當斯發言人後來表示，影片被「選擇性剪輯」，亞當斯當時作為私人遭到騷擾。

亞當斯過去在擔任市長期間就以支持加密貨幣著稱，包括將自己的部分薪水轉換為比特幣和其他加密資產，因此有「比特幣市長」的稱號。他也曾簽署行政令成立市數位資產與區塊鏈辦公室，推廣區塊鏈技術發展，但已遭市長曼達尼(Zohran Mamdani)裁撤。

亞當斯 加密貨幣 比特幣

上一則

曼達尼搬入瑰西園 承諾開放「市民之家」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗

前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗
呆伯特漫畫家亞當斯68歲癌逝 川普：在我不受歡迎時，他仍喜歡我

呆伯特漫畫家亞當斯68歲癌逝 川普：在我不受歡迎時，他仍喜歡我
華埠增設公車候車椅 惠及老弱乘客

華埠增設公車候車椅 惠及老弱乘客
漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺 川普發文哀悼

漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺 川普發文哀悼

熱門新聞

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命