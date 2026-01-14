前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

前市長亞當斯(Eric Adams)12日發行的新幣「The NYC Token」已經從開盤價的每股0.6元暴跌至0.1元，遭指控「抽地毯」(rug pulling)。圖為亞當斯去年5月舉行加密貨幣峰會。(取自市長辦公室)

前市長亞當斯 (Eric Adams)卸任後，隨即投身加密貨幣 領域，但隨即遭遇挫折。他12日發行的新幣「The NYC Token」，其價值在發行之後便大幅下滑，從開盤價的每股0.6元暴跌至0.1元。

亞當斯12日在時報廣場宣布發行該加密幣，並表示他計畫將代幣銷售所得的收益用於支持打擊反猶太主義及「反美主義」。截至13日，其交易價格約為0.13元，而運營該幣的公司已移除了流動性。加密貨幣相關網站迅速指責The NYC Token的開發者「抽地毯」(rug pulling)，導致早期投資者遭受重大損失。

加密圈觀察者指出這種大幅抽走流動性的行為與典型的幣圈操盤與抽資套路相似。The NYC Token的發言人伊莉莎·布赫特(Elissa Buchter)承認了價格下跌和流動性移除，但強調支持該項目的秘密團隊並未從帳戶中取走資金。團隊成員可獲利潤的10%分成。

與此同時，自稱科技企業家的卡倫(Eddie Cullen)表示亞當斯的項目未經授權使用商標。卡倫聯繫媒體THE CITY表示，並聲稱他在去年夏天曾與亞當斯會面，並提出這一想法，去年7月已取得「NYCToken」商標。「我們多月前已與亞當斯政府討論過計畫，我們的概念和簡報廣為流傳。」

除了加密貨幣的價格風波外，亞當斯日前還在達拉斯機場爆出與一名乘客激烈口角的畫面。據流傳於社群媒體的影片，當時亞當斯正從飛機上下來，一名戴口罩的乘客挑釁他「打我一拳」。亞當斯反擊道：「去你的，我不再是市長了」，並說：「你將會看到我布碌崙(布魯克林)的一面(You’re gonna see the Brooklyn in me)」。亞當斯發言人後來表示，影片被「選擇性剪輯」，亞當斯當時作為私人遭到騷擾。

亞當斯過去在擔任市長期間就以支持加密貨幣著稱，包括將自己的部分薪水轉換為比特幣 和其他加密資產，因此有「比特幣市長」的稱號。他也曾簽署行政令成立市數位資產與區塊鏈辦公室，推廣區塊鏈技術發展，但已遭市長曼達尼(Zohran Mamdani)裁撤。