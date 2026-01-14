紐約中華公所第69屆主席 伍銳賢當選將第4度出任

紐約中華公所第69屆主席，伍銳賢(左四)當選將第四度出任。(中華公所提供)

紐約中華公所新任主席選舉於13日晚在所址內中山紀念堂舉辦，由伍銳賢高票當選第69屆主席，將從3月起接任現主席朱超然，未來兩年內領導該百年僑團。

根據中華公所，依章輪值由紐約台山寧陽會館推薦的兩位候選人中，伍銳賢獲得61票，陳庭威獲得4票。

此次選舉由紐約龍岡親義公所副主席劉沅欣唱票，紐約開平同鄉會主席鄧學源記票，以及中華公所下屬的七大僑團監票。

中華公所表示將於3月1日舉行交接典禮，伍銳賢將第四度出任中華公所主席；他在2006年、2014年和2018年，分別出任中華公所第59屆、63屆和65屆主席，曾在任內成立「Fortune Graduation Fund」畢業基金，鼓勵紐約華僑學校學生學習中文，以及促成孫中山銅像永久設置於華埠 哥倫布公園(Columbus Park)，並將其周邊命名為「中山廣場」。

伍銳賢還曾任台山寧陽會館主席、美洲協勝公會總理、紐約協勝公會主席、紐約洪門致公堂主席、紐約伍胥山公所理事長、總長、主席。

據介紹，伍銳賢籍貫廣東台山，現年76歲，已退休。他於1965年隨家人移居香港 ，在當地度過童年與求學時期，就讀於香港德明中學，日後亦曾出任美東德明校友會會長。1970年，他先後於「Chemical Bank」、「Haskin & Sells」會計師事務所等機構任職，同時於紐約市 立大學勃魯克學院(Bernard Baruch College)完成進修。

在工作與學業並行期間，伍銳賢於周末在華埠的幸運簽語餅公司兼職，並學習製作技術。1976年，他與夥伴接管該公司；兩年後，他出售股份，自資創辦晶品簽語餅公司，成為紐約首批引入自動化簽語餅生產機器的業者，亦率先將幸運彩票號碼放入簽語餅中。

1983年，他將該業務轉售予雲吞食品公司。除食品製造外，伍銳賢亦涉足批發與地產行業。1982年，他創立晶品批發公司，經營咖啡、紅茶、雞蛋等批發業務；1983年至1988年間，亦曾兼職擔任地產經紀。此外，他的業餘愛好為郵票收藏。