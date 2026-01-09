我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全

陸天娜批川普凍結托育補助「政治報復」5藍州興訟

記者范航瑜／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8日舉行記者會，要求川普政府立即解凍為紐約數以萬計家庭提供托育協助的聯邦補助款，直指此舉與防弊無關，而是一場「政治攻擊」。(截自視頻會議)
紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8日舉行記者會，要求川普政府立即解凍為紐約數以萬計家庭提供托育協助的聯邦補助款，直指此舉與防弊無關，而是一場「政治攻擊」。(截自視頻會議)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)8日召開記者會，要求川普政府解凍托育聯邦補助款，直指此舉與防弊無關，而是一場「政治攻擊」。9日，紐約、加州、明尼蘇達、伊利諾與科羅拉多五個由民主黨執政的州，宣布起訴川普政府，指控其凍結原本用於兒童的聯邦資金，違反法律。

川普政府日前凍結紐約、加州等五個州的100億元資金，包括托育補助、社會服務與低收入家庭現金援助。相關資金來自三大來源，包括為有孩家庭提供現金補助的「臨時援助貧困家庭計畫」(TANF)、支援在職父母托育需求的「兒童照護發展基金」(CCDF)，以及多項服務高風險兒童的社會服務補助。

陸天娜指出，紐約單一州即占逾30億元，「這些都是紐約人繳給聯邦政府的稅金，現在卻被奪走。」而凍結補助的真正原因並非詐欺。「取消托育資金與詐欺毫無關係，真相是這是一場政治攻擊。」根據勞工部全國托育價格數據庫，2022年美國家庭為一名孩童支付的全日托育費用，占家庭收入中位數的8.9%至16%；在紐約，年均費用介於1萬5500至2萬500元。

主導訴訟的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在聲明中表示，在糧食券補助與醫療照護已遭威脅後，聯邦政府如今又準備切斷托育等父母賴以維生的重要計畫。依聯邦政府要求，各州須在資金解凍前，為支出逐筆提出說明並提供收據，證明符合聯邦規定，否則補助款將持續凍結。

8日，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布提出兩歲班免費托育計畫，計畫在紐約市為所有兩歲幼童提供免費托育，作為擴大托育支援與降低家庭負擔的一部分，並在未來逐步擴展至更廣範圍的早期照護體系，但仍須獲得州議會支持。在聯邦補助遭凍結的情況下，相關經費來源仍具不確定性，霍楚則表示，該計畫首年將不加稅推動。

紐約州 聯邦政府 川普

上一則

男持利器闖布碌崙醫院自殘還企圖傷害病患、保全…警擊斃

下一則

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普與油企高管開會討論「管理」委內瑞拉石油

川普與油企高管開會討論「管理」委內瑞拉石油
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統
川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲
川普關稅案未決 最高法院預計1月14日公布裁定

川普關稅案未決 最高法院預計1月14日公布裁定

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」