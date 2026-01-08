紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制

紐約州長霍楚公布2026年度重點施政目標：推動對使用3D列印技術製造「幽靈槍」加強打擊的立法提案。圖為深圳創想三維公司製造的3D列印機，該公司因其產品未設防禦機制、被紐約不法者廣泛用於製造「幽靈槍」而被曼哈頓地區檢察官白艾榮致信警告。(取自白艾榮公開信)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)7日公布提案，旨在加強對3D列印 槍枝的管制措施，並加強對違法造槍者的刑事打擊。這項提案是霍楚在2026年度州情咨文中提出的第二項重大立法提案，該提案將作為州府重點推動項目，爭取得到州議會支持。

根據提案，無證故意銷售、分發或持有非法製造槍枝及其零部件的3D列印數位指令將被入罪，已持有3D列印槍枝的人則被強制要求向州警管理的刑事槍枝信息交換中心(Criminal Gun Clearinghouse)數據庫報告。對於生產端，提案在全美首度提出要求3D列印機製造商設定最低安全標準，確保其產品擁有防止用戶列印槍枝及其零部件的技術手段；同時要求槍械製造商在設計手槍時，須採取技術手段防止其產品被3D列印組件快速改裝為自動連發槍械。

2021年，霍楚簽署禁止銷售「幽靈槍」的法案。「幽靈槍」指的是私自製造、缺乏註冊信息和序列號的槍枝，這些槍通常由3D列印技術製造，在市面流通時因缺乏資訊而難以被執法部門追蹤。本次立法提案則旨在進一步從生產環節打擊「幽靈槍」。霍楚在聲明中表示，從金屬管到塑料管，造槍技術的不斷演變，使立法和執法也必須隨之進化。霍楚還強調，公共安全是她作為州長的首要任務，而應對槍支暴力問題，則是她上任時對選民的承諾。

霍楚將在13日公布完整的2026年度州情咨文。在已公布的重點施政任務中，除了控槍提案外，還包括一項旨在保護兒童免遭網路犯罪、詐騙和AI聊天機器人侵害的提案。