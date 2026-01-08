紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅

州長霍楚(左)與紐約市長曼達尼。（美聯社）

州長霍楚 (Kathy Hochul)8日公布一項涵蓋數十億元的托育藍圖「兩歲班」(2-Care)，計畫在紐約市 為所有兩歲幼童提供免費托育，首年先在高需求地區試行，預計在第四年擴展至全市，同時在州內其他地區擴大學前班(Pre-K)與托育計畫。霍楚承諾為該計畫最初兩年提供資金，並至少在今年不會加稅。

紐約市已實施普及的學前班與三歲班計畫。霍楚說，她將與新任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)合作，進一步「向下延伸年齡」並為計畫提供完整經費，將兩歲幼童納入保障。紐約市內將先在數個地點推出試點。

曼達尼在競選市長期間將普及托育列為核心政見之一，其構想最終將涵蓋六周大以上的所有幼童。依照這個被形容為社會主義取向的市府構想，霍楚說，計畫首年將聚焦市府選定的高需求地區，並在第四年擴展至紐約市內所有有需求的家庭。此外，州府也將協助市府修補三歲班計畫，兌現其普及承諾。

該方案目前還僅是構想，如何獲得州議會支持仍不明朗，尤其是上州地區，該地區選民稅金將投入紐約市的計畫，但獲得的服務相對較少。霍楚自2021年上任以來，州府支出已增加490億元、約17%。

霍楚同日還提出，把托育補助計畫支出提高12億元；協助紐約市以外的地方政府建立與擴充托育計畫；成立新的「幼兒照護與早期教育辦公室」，統籌學前班、三歲班與兩歲班的推動並支援托育人力；透過獎學金與補助強化幼教人員培訓與進修，包括在市立與州立大學開設課程；並擴大子女與受扶養照護稅額抵免等。

霍楚今年將競選連任，而任何加稅都可能成為選戰議題。其對手是共和黨籍納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)。與此同時，曼達尼提出對富豪與企業合計加稅90億元，為免費托育籌資，但仍需州府批准。預算專家指出，若在全州62個郡推動普及托育，分階段成本可能達150億元。州預算辦公室預估在2028與2029財年分別出現100億元與130億元的缺口。