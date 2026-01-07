紐約班森賀華人家庭地下室突發火災 1人重傷

班森賀華人家庭地下室突發火災，一人受重傷。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一戶華人 家庭的兩層樓住宅7日早晨突發火災，大火始於地下室，造成一人重傷。目前火災的原因仍在調查中。

根據市消防局的消息，這起火災發生於7日早晨剛不到7時。大火從班森賀64街2246號一棟兩層住宅的地下室開始燃起。當時消防局派出超過70名消防員趕赴現場，經過奮戰將大火撲滅。

現場目擊者上午7時22分的錄影顯示，起火住宅冒出滾滾濃煙，隨風飄向64街北端。多輛消防車和急救車趕到火災現場，消防員正從正門進入房內滅火。一位目擊者稱，有多達五輛消防車趕到現場救火。

到中午時分，著火房屋一樓和二樓和地下室的窗戶都被砸碎，並釘上了木板。可以看到，房屋的電線已經被消防員切斷。房屋的前院堆放著燒毀的家具、電氣、各種生活用品和建築材料。房屋的大門上貼著「撤離」的通告。

據不願透露姓名的房東的一位朋友介紹，著火房屋的屋主姓李，這家人的孩子都在外州工作。李姓房東最近才將地下室裝修後出租，他說這棟兩層樓的住宅內一共住著四五個人。受重傷的是地下室的租戶，房東已經由救助機構安排到附近的一個臨時住處。

有報導稱，消防員在事故現場發現了鋰電池，還為此召集了處理危險物品的專業人員。這位房東朋友駁斥了這一說法。他說這棟兩層樓的建築內沒有鋰電池，沒有電單車，地下室也沒有。記者從房屋門前堆放的垃圾中，確實看不到電單車，也沒有鋰電池的蹤跡。

這位房東朋友說，因為地下室是剛裝修的，所以沒有電路老化的問題，火災也不可能是老化的電路引起的。這位房東朋友感嘆，不知道租戶在地下室做了什麼，才引起這場火災。他認為如果想出租房屋，一定要叮囑租客預防火災。

這起火災把地下室燒完了，這位房東朋友說，但一樓和二樓基本上損失不大，總算是不幸中的萬幸。他說保險 公司的工作人員也已經到現場對受損情況進行了評估。