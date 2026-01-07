我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

紐約班森賀華人家庭地下室突發火災 1人重傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
班森賀華人家庭地下室突發火災，一人受重傷。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人家庭地下室突發火災，一人受重傷。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭的兩層樓住宅7日早晨突發火災，大火始於地下室，造成一人重傷。目前火災的原因仍在調查中。

根據市消防局的消息，這起火災發生於7日早晨剛不到7時。大火從班森賀64街2246號一棟兩層住宅的地下室開始燃起。當時消防局派出超過70名消防員趕赴現場，經過奮戰將大火撲滅。

現場目擊者上午7時22分的錄影顯示，起火住宅冒出滾滾濃煙，隨風飄向64街北端。多輛消防車和急救車趕到火災現場，消防員正從正門進入房內滅火。一位目擊者稱，有多達五輛消防車趕到現場救火。

到中午時分，著火房屋一樓和二樓和地下室的窗戶都被砸碎，並釘上了木板。可以看到，房屋的電線已經被消防員切斷。房屋的前院堆放著燒毀的家具、電氣、各種生活用品和建築材料。房屋的大門上貼著「撤離」的通告。

據不願透露姓名的房東的一位朋友介紹，著火房屋的屋主姓李，這家人的孩子都在外州工作。李姓房東最近才將地下室裝修後出租，他說這棟兩層樓的住宅內一共住著四五個人。受重傷的是地下室的租戶，房東已經由救助機構安排到附近的一個臨時住處。

有報導稱，消防員在事故現場發現了鋰電池，還為此召集了處理危險物品的專業人員。這位房東朋友駁斥了這一說法。他說這棟兩層樓的建築內沒有鋰電池，沒有電單車，地下室也沒有。記者從房屋門前堆放的垃圾中，確實看不到電單車，也沒有鋰電池的蹤跡。

這位房東朋友說，因為地下室是剛裝修的，所以沒有電路老化的問題，火災也不可能是老化的電路引起的。這位房東朋友感嘆，不知道租戶在地下室做了什麼，才引起這場火災。他認為如果想出租房屋，一定要叮囑租客預防火災。

這起火災把地下室燒完了，這位房東朋友說，但一樓和二樓基本上損失不大，總算是不幸中的萬幸。他說保險公司的工作人員也已經到現場對受損情況進行了評估。

布碌崙 保險 華人

上一則

市議會選出首位猶太裔議長梅寧 或將成為制衡曼達尼關鍵人物
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長
康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私

康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私
史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災

史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災
湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
隨著氣溫下降，不少皇后區及長島居民近日反映，天然氣與電力帳單明顯攀升，即使刻意控制用量，單月費用仍動輒數百元。(記者高雲兒╱攝影)

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

2026-01-05 06:31

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國