紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班

年末購物潮持續發酵，紐約地區包裹量明顯暴增。(記者高雲兒╱攝影)

年末購物潮持續發酵，紐約地區包裹量明顯暴增。任職於紐約郵政 局(USPS)的員工Cindy表示，即使周日也有大量郵政人員被臨時通知返崗加班，尤其法拉盛 與長島地區最為明顯，倉庫內包裹堆積，配送節奏全面延後。

Cindy舉例說，28日當天許多同事並非照正常時間上班，而是比平常晚兩、三個小時才真正開始出門送件，「不是大家來晚，是貨都卡在倉庫裡，根本分不完。」她形容，當天配送中心內一箱一箱包裹堆滿空間，貨車持續進出，「真的就是塞滿在等人消化。」

她說，最近不少原本未排班的員工也被臨時叫回來支援，「有人等貨、有人補路線、有人被拉去幫別的區，哪裡缺人就往哪裡補。」法拉盛與長島一直是包裹量特別大的區域，「這邊家庭多、公寓多，大家又很依賴網購，一棟樓一天收到幾十個包裹真的不誇張。」她觀察，包裹內容幾乎清一色是網購商品，從衣服、生活用品、電子產品到節日禮品。

根據紐約市 近年統計，截至2025年，超過八成紐約市居民平均每週至少會收到一次包裹，電商配送已成為日常生活的一部分。物流產業預測亦指出，2025年假期購物季全美包裹配送量預估將較去年成長約5%，在人口密度高、電商滲透率極高的紐約市，配送壓力尤其集中。

法拉盛華人社區居民對此也深有同感。住在公寓大樓的華人居民李小姐表示，近年來幾乎什麼都靠網購，「真的比較省時間，下班回家已經很累了，尤其是有了孩子以後，不可能再跑好幾個地方。」她說，衣服、禮物、過年要用的年貨，甚至食物與日用品，多半直接在網上下單，「點一點就送到家門口，比自己扛方便太多。」

Cindy坦言，包裹量的成長已不再只是節日短期現象，「以前是黑色星期五、聖誕節前特別忙，現在是整個12月都在忙，連週日都要加班。」她說，郵政人員也理解民眾對網購的依賴，「包裹一定會送到，只是可能慢一點。」