紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

上周五、六大雪橫掃紐約市，市府與州府相繼發布冬季暴風警報與緊急狀態。圖為皇后區周六上午積雪。（記者戴慈慧/攝影)

今年冬天首波大型風暴於26日至27日橫掃紐約都會區，多地出現自2022年以來最大降雪量。市府與州府相繼發布冬季暴風警報與緊急狀態，呼籲民眾減少不必要外出。根據天氣預報，接下來一周仍是假期高峰，三大機場班機量大、風勢又強，若加上機組調度與前幾日航班延誤所造成的後續影響，班機延遲與臨時改動時段的情況恐將持續，有票在手的旅客被建議至少提早兩至三小時抵達機場。

因應風暴來襲，紐約市 緊急事務管理局發布旅遊警示，呼籲民眾避免不必要出行。市清潔局(DSNY)啟動雪季作戰模式，出動約700部灑鹽車與超過2000輛鏟雪車，優先清理主幹道與公車路線，並暫停換邊停車規定(Alternate Side Parking)，方便居民臨時停車與鏟雪。

各區清雪進度不一，部分居民反映，主幹道清理較快，但小街巷積雪與結冰時間較長，皇后區 居民指出，除雪資源分配差異，多數積雪仍需自行清理，黃先生在27日晚間鏟雪到半夜3時，才清出得以行走的步道。

氣象單位指出，未來幾天，氣溫將短暫回升並伴隨降雨，有助於融雪，但也可能形成「黑冰」，增加滑倒與行車風險。跨年夜可能出現零星雨夾雪或小雪，新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下。

風暴期間適逢年末假期旅遊高峰，也對航空與交通帶來衝擊。港務局估計，假期期間約有1500萬名旅客經由甘迺迪、拉瓜迪亞與紐瓦克三大機場及橋隧往返。部分航空公司提前取消航班，JetBlue當日取消約219班、達美航空取消約161班，甘迺迪機場取消約122班航班。

接下來一周仍是假期高峰，三大機場班機量大、風勢又強，氣象單位提醒，有票在手的旅客被建議至少提早兩至三小時抵達機場，並隨時透過航空公司與機場官方平台確認最新班機資訊，必要時改搭大眾運輸或調整出發時間，避免在低溫中長時間滯留航廈。