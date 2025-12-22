孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

在經過五天審議後，孫雯 胡驍案的聯邦法院陪審團於22日向主審法官科根(Brian Cogan)指出，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，檢方希望「盡快」重審。

22日上午，孫雯胡驍陪審團在加入一名後補陪審員後重新開始審議。下午，陪審團在給法官科根的書面意見中寫道，「法官大人，經過多次審議和重新審議，陪審團仍無法達成一致裁決。陪審員立場堅定」。

法官科根召集陪審團，詢問陪審團主席是否對其中任何一項指控達成一致意見。主席回答說，他們對所有19項指控都意見不一。科根法官隨後宣布審判無效。

助理聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)告訴法官，檢方希望「盡快」重審此案。決定下一步驟的審前會議定於2026年1月26日舉行。

本案的陪審團遴選工作於11月10日一開始。庭審從11月12開始。在為期一個月庭審中，檢方在庭審中傳喚了41名證人；辯方傳喚了八名證人，檢方傳喚了一名反駁證人。陪審團從12月12日開始審議，期間曾三度提交書面意見，表示陪審團成員意見分歧很大。