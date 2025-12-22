我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

孫雯胡驍案法官宣布流審 檢方希望「盡快」重審

記者胡聲橋╱紐約即時報導
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

在經過五天審議後，孫雯胡驍案的聯邦法院陪審團於22日向主審法官科根(Brian Cogan)指出，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，檢方希望「盡快」重審。

22日上午，孫雯胡驍陪審團在加入一名後補陪審員後重新開始審議。下午，陪審團在給法官科根的書面意見中寫道，「法官大人，經過多次審議和重新審議，陪審團仍無法達成一致裁決。陪審員立場堅定」。

法官科根召集陪審團，詢問陪審團主席是否對其中任何一項指控達成一致意見。主席回答說，他們對所有19項指控都意見不一。科根法官隨後宣布審判無效。

助理聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)告訴法官，檢方希望「盡快」重審此案。決定下一步驟的審前會議定於2026年1月26日舉行。

本案的陪審團遴選工作於11月10日一開始。庭審從11月12開始。在為期一個月庭審中，檢方在庭審中傳喚了41名證人；辯方傳喚了八名證人，檢方傳喚了一名反駁證人。陪審團從12月12日開始審議，期間曾三度提交書面意見，表示陪審團成員意見分歧很大。

孫雯和胡驍一共被指控非法充當外國代理人、受賄、洗錢、逃稅、銀行欺詐等19項罪名。孫雯被指控非法充當外國代理人，為中國政府謀取利益，為中國省政府代表團提供假邀請信，並利用疫情期間在為州政府採購個人防護用品(PPE)的機會，將州政府合同交給自己的親屬和朋友的公司，並非法收取大量回扣。胡驍則被指控將非法所得洗回美國，並被指控銀行詐欺和逃稅等罪名。

孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)
孫雯胡驍案法官宣布流審，檢方希望「盡快」重審。(路透)

孫雯 外國代理人 疫情

上一則

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

孫雯非法充當外國代理人等19項指控 陪審團未達成一致意見

孫雯非法充當外國代理人等19項指控 陪審團未達成一致意見
孫雯案檢方認證據充分 但仍有多項指控難以服人

孫雯案檢方認證據充分 但仍有多項指控難以服人
陪審團無法就孫雯和胡驍案達成一致意見

陪審團無法就孫雯和胡驍案達成一致意見
孫雯夫婦涉為中效力案 陪審團首日審議六小時未裁決

孫雯夫婦涉為中效力案 陪審團首日審議六小時未裁決

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達