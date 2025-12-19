斯特凡尼克突然退出紐約州長競選 也不尋求連任眾議員

我的頻道

世界新聞網╱即時報導
紐約州眾議員斯特凡尼克。（路透檔案照）

聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)19日（周五）宣布暫停競選紐約州州長，且不再尋求連任國會議員，突然退出原本預期將激烈交鋒的共和黨初選，也為其曾被寄予厚望的眾議院任期畫下句點。

美聯社報導，身為川普總統盟友的斯特凡尼克在聲明中表示，她對與納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)競爭的初選充滿信心；但她表示，繼續參選「並非有效運用時間」，她希望將更多時間留給年幼的兒子與家人。

「我對此深思熟慮後明白，身為母親，若未能更專注於幼子安全、成長與幸福——尤其在他如此稚嫩的年紀——我將深感懊悔。」她如是說。

斯特凡尼克與布萊克曼皆自認是川普總統的盟友，並試圖爭取其支持；然而川普似乎有意避免選邊站，他近日向記者表示：「他很棒，她也很棒。他們都是很棒的人。」

川普周五在其「真實社群」（Truth Social）平台發文，稱斯特凡尼克是「傑出的人物與國會議員」，「無論從事何種工作，艾莉絲都展現非凡才華。她必將取得巨大成功，我將全程支持她！」川普寫道。

斯特凡尼克代表紐約州北部保守派選區，長期猛烈抨擊現任民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)。

斯特凡尼克2014年30歲時首度當選國會議員，曾創下史上最年輕女性國會議員紀錄，代表共和黨新世代在華府崛起。2021年她更晉升為眾議院共和黨會議主席，躋身黨內領導階層。

初入華府時被視為溫和派的斯特凡尼克，隨著川普主導黨內走向，其立場轉趨保守。這位曾拒絕提及川普姓名的議員，在川普首場彈劾調查中成為其主要辯護者，更在1月6日暴徒衝擊國會後，仍投票反對認證2020年大選結果。

去年，斯特凡尼克獲提名出任總統駐聯合國大使，但因其所在政黨在眾議院的微弱優勢引發擔憂，提名最終撤回。此後她開始著眼於競選州長。

紐約州共和黨主席考克斯（Ed Cox）表示，尊重斯特凡尼克的決定，並感謝她的付出。

考克斯在聲明中強調：「布萊克曼獲得我的背書，我呼籲州委員會及黨內領袖共同支持；他是位鬥士，他已證明自己懂得在艱難的政治戰場上取勝。」

川普 共和黨 紐約州

滑雪度假 一日遊到雪場攻略

紐約大頸華男涉公園猥褻未成年被捕 警籲其他受害者報案
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

