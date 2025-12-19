斯特凡尼克突然退出紐約州長競選 也不尋求連任眾議員

紐約州眾議員斯特凡尼克。（路透檔案照）

聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)19日（周五）宣布暫停競選紐約州 州長，且不再尋求連任國會議員，突然退出原本預期將激烈交鋒的共和黨 初選，也為其曾被寄予厚望的眾議院任期畫下句點。

美聯社報導，身為川普 總統盟友的斯特凡尼克在聲明中表示，她對與納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)競爭的初選充滿信心；但她表示，繼續參選「並非有效運用時間」，她希望將更多時間留給年幼的兒子與家人。

「我對此深思熟慮後明白，身為母親，若未能更專注於幼子安全、成長與幸福——尤其在他如此稚嫩的年紀——我將深感懊悔。」她如是說。

斯特凡尼克與布萊克曼皆自認是川普總統的盟友，並試圖爭取其支持；然而川普似乎有意避免選邊站，他近日向記者表示：「他很棒，她也很棒。他們都是很棒的人。」

川普周五在其「真實社群」（Truth Social）平台發文，稱斯特凡尼克是「傑出的人物與國會議員」，「無論從事何種工作，艾莉絲都展現非凡才華。她必將取得巨大成功，我將全程支持她！」川普寫道。

斯特凡尼克代表紐約州北部保守派選區，長期猛烈抨擊現任民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)。

斯特凡尼克2014年30歲時首度當選國會議員，曾創下史上最年輕女性國會議員紀錄，代表共和黨新世代在華府崛起。2021年她更晉升為眾議院共和黨會議主席，躋身黨內領導階層。

初入華府時被視為溫和派的斯特凡尼克，隨著川普主導黨內走向，其立場轉趨保守。這位曾拒絕提及川普姓名的議員，在川普首場彈劾調查中成為其主要辯護者，更在1月6日暴徒衝擊國會後，仍投票反對認證2020年大選結果。

去年，斯特凡尼克獲提名出任總統駐聯合國大使，但因其所在政黨在眾議院的微弱優勢引發擔憂，提名最終撤回。此後她開始著眼於競選州長。

紐約州共和黨主席考克斯（Ed Cox）表示，尊重斯特凡尼克的決定，並感謝她的付出。

考克斯在聲明中強調：「布萊克曼獲得我的背書，我呼籲州委員會及黨內領袖共同支持；他是位鬥士，他已證明自己懂得在艱難的政治戰場上取勝。」