無證紐約華男獲商業駕照 釀一死車禍引爭議

紐約華男黃義松非法入境後獲取商業駕照，在田納西州造成致命追尾事故。(聯邦國土安全部)

紐約華男黃義松(Huang Yisong音譯)2023年走線入境後，在紐約州 獲取了商業駕照。上周，黃義松駕駛一輛旅遊巴士在田納西州 (Tennessee)造成致命追尾事件，導致一人死亡，多人受傷。這名中國公民因涉嫌過失殺人罪被逮捕。他的被捕還引發了關於向非法移民 頒發商業駕照的爭論。

據報導，黃義松9日(周二)在田納西州40號州際公路西段駕駛一輛旅遊巴士。調查人員稱，當時他用手機看視頻，注意力分散，撞上了一輛半掛卡車。田納西州公路巡邏隊表示，碰撞引發了連鎖反應，半掛卡車又撞上了另一輛18輪卡車，後者又撞上了一輛反方向行駛的客車。警方稱，事故中一名31歲的卡車司機喪生，另有至少十幾人受傷。警方稱，黃義松在事故現場的英語能力測試中不及格。

聯邦國土安全和交通運輸部官員稱，現年54歲的黃義松於2023年越過美墨邊境，並按照當時聯邦政府的政策得到釋放，並獲得了工作許可和社保卡，他在紐約布碌崙(布魯克林)落腳後，又獲得了紐約州頒發的商業駕照。

線上紀錄顯示，黃義松目前被關押在田納西州普特南郡(Putnam County)監獄，保釋金為17萬5000元。

事件發生後，國土安全部長諾姆(Kirsti Noem)在一份聲明中表示，「太多無辜的美國人被駕駛半掛卡車和大型貨車的非法移民撞死。然而，全國各地的庇護州一直在向非法移民發放商業駕照」。

「川普政府正在結束這種混亂局面」，諾姆說，聯邦移民與海關執法局(ICE)的執法人員正在日以繼夜地工作，將犯罪的非法移民從我們的社區和道路上清除出去。

「拜登政府不僅放任數百萬移民非法湧入我國。他的政府還向這些不合格的外國駕駛發放了獲取卡車駕照所需的證件，讓他們在高速公路上駕駛40噸重的重型卡車」，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)發表聲明說，「這個人連基本的英語測試都沒有通過，這更讓人質疑他當初是如何拿到駕照的」。達菲上周還威脅要從紐約州撤回7300萬元的聯邦公路撥款。

對此，紐約州機動車輛管理廳(New York State Department of Motor Vehicles)否認錯誤向黃義松頒發駕照。該廳稱，黃義松在出示合法的聯邦文件後，於2025年4月11日獲得了駕照。

該廳在一份聲明中指出，「監管商業駕照是聯邦政府的職責」，「華盛頓特區領導人對遵守聯邦法規的各州橫加指責，他們簡直虛偽至極」。