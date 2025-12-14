紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷

布碌崙一場派對發生槍案，造成六名青少年受傷。（本報檔案照）

紐約布碌崙 (布魯克林)柏樹山(Cypress Hills)一處派對場所外14日凌晨發生一起槍案，共造成六名青少年受傷；兩名涉案槍手仍在逃，作案動機尚不明。

警方於14日深夜大約1時15分接獲911通報，稱大西洋大道(Atlantic Ave.)2929號外發生槍擊 案，多人中彈。

警方抵達現場後發現六名15至17歲的傷者，其中一名15歲少女胸部、臀部及腿部中彈，另一名15歲少女右腿中彈，一名15歲男孩左臂中彈，兩名16歲男孩分別左腳與右臂遭槍擊，另有一名17歲男孩右腿中彈。

其中四名傷者被送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)，其他兩名傷者被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)；警方表示，六名傷者傷勢穩定。

警方稱槍擊發生在派對場所Burbuja Events外，但尚無法確認受害者是否參與該活動。

該涉事場館在社群媒體 發文表示，該場館舉辦了一場於深夜1時結束的「甜蜜十六歲」派對，並強調場館內未發生槍擊事件。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)今日在記者會上表示，監控畫面顯示，兩名身分不明男子走向該派對場所後向人群開火，「兩名嫌犯亮出了槍，並朝聚集在場地外的人群連開數槍」，案發後嫌犯徒步逃離現場。

蒂池表示，雖然作案動機尚未確認，但事件「似乎與幫派有關」。