萌翻了！皇后區動物園小眼鏡熊打鬧玩耍影片曝光

皇后區動物園拍攝到兩隻安地斯眼鏡熊以樹枝當蹺蹺板，來回拉扯、互動嬉戲。(取自影片截圖)

https://x.com/thequeenszoo/status/1975930107874447694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975930107874447694%7Ctwgr%5E5404ed4f34e9702b89a94b39b0fecc4196062cca%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mensjournal.com%2Fnews%2Fzoo-visitor-captures-two-young-bears-heartwarming-moment

遊客在皇后區 動物園拍攝到兩隻安地斯眼鏡熊以樹枝當蹺蹺板，來回拉扯、互動嬉戲。(皇后區動物園提供，拍攝者Ursula McDermott)

皇后區動物園(Queens Zoo)近日分享一段可愛影片，記錄園內兩隻年幼的安地斯眼鏡熊(Andean bears)嬉戲互動的畫面。

影片中可見兩隻幼年眼鏡熊一同玩弄一根樹枝，樹枝在牠們之間來回擺動，宛如蹺蹺板般上下起伏。牠們不時拉扯、停下來觀察對方的反應，再繼續互動，動作充滿童趣。這段畫面恰巧被一名到訪動物園的遊客捕捉下來，並分享至網路，引發討論。

園方表示，影片中右側的是將近兩歲的雌性眼鏡熊Coya，左側則是接近四歲的雄性眼鏡熊Ransisku。兩隻熊目前仍處於成長階段，平時互動頻繁，透過玩耍建立彼此的社交關係，這次與樹枝的互動也完整呈現牠們自然探索環境的行為。

皇后區動物園園長艾倫(Mike Allen)說，幼年眼鏡熊對周遭環境充滿好奇心，會透過攀爬、觸碰與嘗試各種物件來學習與適應棲地。他表示，這次與樹枝互動的方式雖然特別、也相當吸睛，但其實完全符合牠們的天性，「牠們每天都在學習如何與環境相處，也在學習如何與彼此互動」。

安地斯眼鏡熊又稱「眼鏡熊」，因眼睛周圍帶有白色或淡色斑紋而得名，是南美洲唯一的熊類，主要分布於安地斯山脈地區。成熊體長約五至六呎，雄性體重可達340磅，雌性約200磅。牠們屬於高度樹棲型動物，日常生活仰賴樹木覓食、休息與築巢，因此攀爬、探索物件與環境互動，都是其自然且健康的行為表現。

野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society，WCS)指出，眼鏡熊在野外正面臨棲地流失等威脅，族群數量受到影響。動物園透過展示與教育，希望讓更多民眾認識這種較少被注意到的熊類，並進一步關注野生動物保育議題。

園方也表示，透過分享這類日常互動畫面，不僅能讓民眾近距離了解動物的生活樣貌，也有助於提升大眾對動物行為與保育重要性的認識。