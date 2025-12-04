曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順

自上月在白宮與川普(Donald Trump)總統近乎「融洽」的會面後，曼達尼日前再度與總統取得聯繫，聚焦於紐約市民的福祉和移民議題。(取自曼達尼官方X平台帳號)

候任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)2日晚在「市政廳內幕」節目受訪時表示，自上月在白宮與川普(Donald Trump)總統近乎「融洽」的會面後，他日前已再度與總統取得聯繫，聚焦於紐約市民的福祉和移民 議題。曼達尼表示，他的團隊尚未敲定就職典禮地點，但承諾會邀請普通民眾參與。

曼達尼說，他與總統短再度暫交談，內容始終聚焦在紐約人的福祉。他指出，即使生活成本危機已多年未成為全國焦點，紐約人仍深受其苦。他也向川普表達對近期兩名國民兵遭襲、一人身亡的哀悼，並談到紐約市在住房方面的迫切需求。

據悉，此次通話發生於上周末聯邦移民與海關執法局(ICE)在曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)的突擊行動之後。曼達尼說，就任市長後，他仍會持續抗議ICE的執法行動，並稱這些突擊「殘酷而不人道」。他還特別提到一名華裔移民父親與六歲兒子被迫分離一事。該名兒童就讀於曼達尼任州參議員時於皇后區阿斯托里亞(Astoria)選區的小學，「而我們至今仍不知道他們的下落」。

據此前報導，化名為「飛」(Fei)的華裔男子11月26日帶著六歲的兒子元新(Yuanxin，音譯)前往曼哈頓下城移民法庭報到，隨後兩人同時被捕。男子目前被關押在位於紐約州橙郡(Orange)的移民拘留所，兒子元新則不知所蹤。

曼達尼2日也與即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams)也首次面對面會晤，討論政權交接。他表示正在考慮是否留任部分亞當斯政府官員，例如市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)，強調所有人都會依據工作表現而非任命來源來評估。

曼達尼的團隊尚未敲定1月1日就職典禮的地點，但他承諾儀式將邀請普通民眾參與。此外，他也尚未決定是否入住位於上東城、由納稅人負擔的市長官邸。曼達尼目前仍住在阿斯托里亞的一間租金穩定公寓。

對於州長霍楚(Kathy Hochul)，曼達尼表示雙方維持良好關係，但他反對霍楚批准在外區興建新的天然氣管線。他說，他會持續清楚表達立場，並期待與州長合作處理可負擔危機、為紐約人帶來具體成果。