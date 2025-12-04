紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

冬季即將來臨，紐約市相關部門已經展開雪季準備工作。由於北極冷空氣來襲，紐約市5日清晨氣溫將跌至華氏十幾度，部分地區本周末可能積雪七吋。市清潔局(DSNY)在皇后區行政長官辦公室舉行簡報會，協調多個市府機構公布本年度雪季應對與清雪計畫。

市清潔局表示，今年除雪計畫涵蓋全市超過1萬9000哩的道路、坡道、高速公路出口與入口，同時將負責腳踏車道、行人道連接區、公園步道、公車停靠點及路口等公共區域的清理作業。

當出現積雪時，灑鹽車會率先啟動；若積雪累積達二至四吋，將開始全面撒鹽與推雪作業。若降雪量超過四至八吋，則依情形啟動更大規模的應急措施，包括動用融雪設備或進行大規模積雪拖運。

市府已完成設備檢查與補給，包括道路撒鹽、氯化鈣、預處理用鹽水、雪犁與大型融雪設備等，以確保在暴雪發生時能立即投入。民眾可透過市府的PlowNYC線上地圖查詢街道清雪進度，掌握作業情況。

市府也特別提醒居民，人行道的積雪與結冰清理由物業所有人或租戶負責，且有明確的清理時限。清潔局指出，清雪時限會依「降雪正式結束的時間」計算，而降雪結束時間則由市府與氣象服務確認後，在官網與社群平台公布。

若降雪在上午7時至下午5時之間結束，住戶須在四小時內完成清雪；若雪在下午5時至晚上9時之間停止，住戶有14小時的清理時間；若降雪在晚上9時至隔天上午7時結束，則須在上午11時前清理完畢。若未在規定時間內完成清除，可能面臨高達250元罰款。

清潔局也建議民眾在降雪前準備好除雪工具、防滑用品，並留意長者與行動不便者的通行安全。

官員指出，本周末的降雪將是今冬首次對清雪系統的測試。雖然目前不能預期可能造成的嚴重影響，但仍呼籲居民提前規畫交通，並在風雪期間避免不必要出行。

紐約市 皇后區

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26


