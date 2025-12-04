紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

冬季即將來臨，紐約市 相關部門已經展開雪季準備工作。由於北極冷空氣來襲，紐約市5日清晨氣溫將跌至華氏十幾度，部分地區本周末可能積雪七吋。市清潔局(DSNY)在皇后區 行政長官辦公室舉行簡報會，協調多個市府機構公布本年度雪季應對與清雪計畫。

市清潔局表示，今年除雪計畫涵蓋全市超過1萬9000哩的道路、坡道、高速公路出口與入口，同時將負責腳踏車道、行人道連接區、公園步道、公車停靠點及路口等公共區域的清理作業。

當出現積雪時，灑鹽車會率先啟動；若積雪累積達二至四吋，將開始全面撒鹽與推雪作業。若降雪量超過四至八吋，則依情形啟動更大規模的應急措施，包括動用融雪設備或進行大規模積雪拖運。

市府已完成設備檢查與補給，包括道路撒鹽、氯化鈣、預處理用鹽水、雪犁與大型融雪設備等，以確保在暴雪發生時能立即投入。民眾可透過市府的PlowNYC線上地圖查詢街道清雪進度，掌握作業情況。

市府也特別提醒居民，人行道的積雪與結冰清理由物業所有人或租戶負責，且有明確的清理時限。清潔局指出，清雪時限會依「降雪正式結束的時間」計算，而降雪結束時間則由市府與氣象服務確認後，在官網與社群平台公布。

若降雪在上午7時至下午5時之間結束，住戶須在四小時內完成清雪；若雪在下午5時至晚上9時之間停止，住戶有14小時的清理時間；若降雪在晚上9時至隔天上午7時結束，則須在上午11時前清理完畢。若未在規定時間內完成清除，可能面臨高達250元罰款。

清潔局也建議民眾在降雪前準備好除雪工具、防滑用品，並留意長者與行動不便者的通行安全。

官員指出，本周末的降雪將是今冬首次對清雪系統的測試。雖然目前不能預期可能造成的嚴重影響，但仍呼籲居民提前規畫交通，並在風雪期間避免不必要出行。